Hillsong London akan Gelar Konser di Jakarta pada 13 November

Konser Hillsong London(MI/HO)

HILLSONG London, grup musik gospel asal Inggris yang dikenal luas dengan nyanyian pujiannya (worship) yang menginspirasi, mengumumkan rencana konser mereka di Spike Airdome, PIK 2, Jakarta, 13 November 2025 mendatang.

Tiket untuk konser spektakuler dan joyfull ini bisa didapatkan pada 21-23 Juli 2025 pukul 11:59 WIB untuk tiket dengan harga Presale, dan pada 24 Juli 2025 pukul 11:59 WIB untuk tiket dengan harga Regular, melalui aplikasi ADDtix dan laman www.hillsongindonesia.com.

Kedatangan Hillsong London ke Indonesia, khususnya Jakarta, dalam rangkaian Tur Asia mereka pada November 2025 ini, menandai momen penting bagi para penggemar musik gospel dan komunitas gereja di tanah air.

Grup ini telah menjadi fenomena global dengan lagu-lagu mereka yang menyentuh hati dan pesan harapan yang kuat seperti Oceans (Where Feet May Fail), What A Beautiful Name, How Great Is Our God, Shout Your Fame, dan Broken Vessels (Amazing Grace), yang telah menginspirasi dan menyatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang di dunia.

Managing Director Color Asia Live David Ananda mengatakan, "Kami sangat senang bisa membawa Hillsong London ke Jakarta dan bisa mengajak para pecinta musik gospel di Indonesia untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship mereka.”

David Ananda menambahkan, "Kami percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan. Konser ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama."

Selain itu, David Ananda menjelaskan, Spike Airdome PIK 2, Jakarta, dipilih sebagai lokasi konser karena kapasitasnya yang representatif dan suasana modern yang mendukung pengalaman konser yang imersif.

Dengan tata panggung dan sistem suara kelas dunia, para penonton dijamin akan merasakan setiap nada dan lirik dari lagu-lagu Hillsong London yang menggugah hati.

“Tidak hanya itu, kami berharap konser ini tak hanya dapat dinikmati oleh pecinta musik gospel di Jakarta, tapi juga dari kota-kota lain di Indonesia,” pungkas David Ananda.

Tiket untuk konser Hillsong London bisa mulai dipesan pada 21-23 Juli 2025 pukul 11.59 WIB untuk tiket dengan harga Presale dan tanggal 24 Juli 2025 pukul 11:59 WIB untuk tiket dengan harga Regular melalui aplikasi dan website ADDtix serta laman www.hillsongindonesia.com dengan pilihan kelas sebagai berikut:

PRESALE PRICE (21-23 Juli 2025)

Festival (standing) Rp 375.000

Silver (seating) Rp 425.000

Blue (seating) Rp 625.000

Purple (seating) Rp 825.000

REGULAR PRICE (24 Juli 2025)

Festival (standing) Rp 425.000

Silver (seating) Rp 550.000

Blue (seating) Rp 825.000

Purple (seating) Rp 990.000

Diamond VIP (seating, include snack & drink) Rp 1.250.000

*Harga belum termasuk pajak dan biaya administrasi (20%) (Z-1)