Kenangan Masa Kecil Jadi Inspirasi Difki Khalif untuk Single Nostalgila

Difki Khalif(MI/HO)

SETELAH merilis karya-karya yang meninggalkan kesan mendalam, Difki Khalif kembali menghadirkan single terbaru yang penuh rasa rindu berjudul Nostalgila.

Lagu ini resmi dirilis pada 20 Agustus 2025 dan mengajak kita untuk pulang ke hangatnya kenangan masa kecil yang sederhana namun tak tergantikan.

Nostalgila bercerita tentang momen indah di masa kecil, ketika kita biasa berkumpul bersama keluarga di ruang tengah pada hari Minggu dari pagi hingga siang. Tanpa beban, tanpa tanggung jawab, hanya duduk manis sambil menikmati hari.

Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 25 tahun, hidup mulai dipenuhi masalah dan tanggung jawab yang besar. Dari sinilah muncul kerinduan pada masa di mana hidup begitu ringan dan penuh kehangatan.

Melalui Nostalgila, kita diajak kembali mengenang momen sederhana yang seringkali terlupakan. Lagu ini bukan sekadar membangkitkan ingatan, tetapi juga menghadirkan kembali perasaan hangat dan bahagia yang dulu pernah begitu nyata.

Nostalgila hadir sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali justru ada pada hal-hal kecil yang mungkin dulu dianggap biasa saja.

Dengan balutan aransemen musik yang hangat, dipadukan lirik sederhana namun sarat makna, Nostalgila berhasil menangkap perasaan universal: rindu menjadi anak kecil lagi.

Lagu ini memperkuat ciri khas Difki Khalif dalam menyampaikan emosi lewat musik yang jujur dan personal, serta menjadi teman refleksi bagi siapa saja yang tengah merasakan beratnya kehidupan dewasa.

Single ini juga menjadi istimewa karena digarap melalui kolaborasi bersama Warner Chappell, melibatkan komposer dan penulis lagu lintas negara. Hal ini semakin memperkaya nuansa musik Nostalgila dan menegaskan langkah Difki Khalif untuk terus berkembang di kancah musik yang lebih luas.

Dengarkan Nostalgila di berbagai platform musik digital termasuk Spotify, dan tonton Music Video resminya di YouTube Difki Khalif Musica Official mulai 20 Agustus 2025. Biarkan lagu ini membawamu bernostalgia dan merasakan kembali hangatnya kenangan masa kecil. (Z-1)