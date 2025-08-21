Lola Amour Rilis Album Penuh Cinta, Love On Loop

Lola Amour(MI/HO)

LEPAS dari perilisan sukses serangkaian single serta kolaborasi internasional, band asal Filipina, Lola Amour resmi merilis album kedua mereka Love On Loop.

Dengan single utama With You, Lola Amour sengaja mengantarkan sebuah lagu yang mampu merangkap semua aspek cinta yang mereka perkenalkan di album ini.

Melalui delapan lagu, Love On Loop menyelami cinta dalam semua fasenya. Mulai dari perasaan jatuh cinta kepada seseorang, patah hati, hingga saat cinta lama bersemi kembali. Hal-hal ini dikemas dalam album yang berupaya menghidupkan kisah-kisah yang terasa sangat personal namun relevan secara universal.

Selaras dengan kehadiran mereka di industri yang semakin mendunia, album ini juga menyoroti kolaborasi lintas negara dan budaya, seperti dengan musisi asal Selandia Baru, RIIKI REID pada lagu One Day Away, dan kolektif asal Jepang, KOKORO (dari Psychic Fever yang merupakan bagian dari EXILE TRIBE) pada lagu The Moment.

Keterlibatan para musisi ini memperluas jangkauan Lola Amour melampaui batas wilayah Filipina walau dengan misi untuk terus berakar kuat pada identitas kebudayaan mereka.

Diproduksi bersama pencipta lagu hits internasional, Hyuk Shin dan Cuurley, Love On Loop secara mulus memadukan pesona lokal dan ciri khas musik yang populer secara global.

Dengan perilisan ini, Lola Amour mendorong seni mereka lebih jauh dari sebelumnya — bereksperimen tidak hanya dengan suara, tetapi juga melalui penceritaan dalam penulisan lirik lagu mereka.

Meskipun tetap berakar pada gaya funk-pop khas mereka, album ini menjelajahi genre dan nuansa baru, menangkap keseruan, kerinduan, dan juga rasa sakit yang bisa hadir dalam momen-momen tak terlupakan yang ada karena hadirnya cinta.

Sebagai perayaan atas rilisnya Love On Loop, Lola Amour memasang papan reklame di Times Square, New York sebagai lambang dari seberapa jauh musik mereka telah berkembang.

Seperti mengangkat slogan "go big or go home", Lola Amour tidak menahan diri dalam membuat gebrakan secara online maupun offline untuk berinteraksi dengan para penggemar mereka.

Pada 15 Agustus, Lola Amour mengumpulkan para penggemar mereka ke listening party bersama Spotify — menjadikan mereka band OPM yang kedua untuk menyelenggarkan acara spesial ini.

Para penggemar yang hadir di acara ini berkesempatan mendengar Lola Amour bercerita tentang konsep dibalik masing-masing lagu. Menjelaskan satu per satu lagunya, yaitu The End, The Moment (feat. KOKORO), One Day Away (feat. RIIKI REID), Did My Time, Misbehave, With You, Dance With My Mistakes, dan Love On Loop.

Dengan Love On Loop, Lola Amour terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu band paling menarik di Filipina. Melanjutkan kesuksesan mereka selama setahun terakhir dengan momen--momen viral, panggungan yang tiketnya berhasil terjual habis, serta kolaborasi lintas negara yang memperkenalkan musik mereka kepada penonton di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya, Love On Loop adalah awal dari era baru yang akan terus membawa Lola Amour ke panggung musik dunia. (Z-1)