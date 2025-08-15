Kerispatih Rilis Album Fase Tiga

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KERISPATIH membuktikan dirinya masih terus berkarya. Band yang berdiri sejak 2003 itu merilis album terbaru berjudul Fase Tiga.
Bukan tanpa alasan Fandy, Arief, dan Anton memberi nama judul album kesembilan ini dengan Fase Tiga. Selain menyisakan tiga personel, album ini menandai fase baru Kerispatih setelah berjalan tanpa Sammy Simorangkir dan Badai yang dulu ikut mendirikan band.
"Kami merasa sudah melewati tiga fase di Kerispatih. Pertama masih komplet. Semua ada Sammy Simorangkir dan Badai. Fase kedua, Badai masih ada dan ketiga tinggal kami bertiga. Makanya namanya Fase Tiga," kata Arief di Jakarta.
Album Fase Tiga menghadirkan sampul berupa wajah Fandy, Arief, dan Anton dengan gambar jalanan hitam putih. Bagi Fandy, album ini juga jadi pembuktian Kerispatih masih eksis.
"Pasti jadi pembuktian. Cuma semua rezekinya kami serahkan kepada Tuhan," ucap Fandy.
"Kami tak pernah lelah berkarya, dukungan fans jadi salah satu modal kami bertahan," tutur Anton.
Ada 10 lagu dalam album ini dengan single Terbaik Untukmu yang ditulis langsung oleh personel band. Lagu ini menceritakan tentang patah hati seseorang ketika pasangan tercinta perlahan kehilangan rasa yang sama.
“Aku mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan penggemar yang luar biasa di setiap kami meluncurkan karya atau saat manggung. Kami tidak bisa apa-apa tanpa fans,” kata Fandy.
Album Fase Tiga merupakan hasil Formula Music dan Jagonya Musik & Sport Indonesia (JMSI). CD Album Fase Tiga juga sudah tersedia di 700 lebih gerai KFC di seluruh Indonesia. (Z-1)
Lagu dari Zenith Project ini merupakan bentuk penghormatan dan dukungan kepada para atlet, prajurit, relawan, dan semua individu yang berjuang mewakili Indonesia di berbagai medan.
Setelah lebih dari dua dekade vakum, unit metal legendaris asal Malang, Kastil, resmi kembali ke kancah musik ekstrem dengan merilis EP terbaru berjudul Shadows.
Dengan tempo yang upbeat dan nuansa yang didominasi EDM, Miss It tetap mempertahankan sentuhan khas Rouri404.
Di album Parah Max, Basboi juga menggunakan pendekatan berbeda dari karya-karyanya terdahulu. Kali ini, ia secara spontan menulis liriknya saat rekaman.
Masdddho memulai karier dari platform TikTok, mengunggah video cover dan karya-karya awalnya sebelum akhirnya merilis lagu-lagu original.
Berisi enam trek, EP dari Gazzell memadukan tempo kencang dengan melodi serta vokal yang mudah melekat di kepala.
Billkiss mencuri perhatian lewat sejumlah single kuat. Salah satunya adalah La Gila (2022), sebuah pengakuan jujur tentang seseorang yang tak kunjung hilang dari ingatan.
Petra Sihombing, melalui lirik apa adanya dalam Senang OK, Sedih GPP, mengajak kita untuk tidak hanya merayakan kebahagiaan, tapi juga memeluk kesedihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved