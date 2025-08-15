MA Korsel Tolak Gugatan Plagiarisme terhadap Baby Shark

baby shark(imdb)

MAHKAMAH Agung (MA) Korea Selatan (Korsel) telah menolak gugatan seorang komposer asal Amerika Serikat (AS ) yang menuding produser lagu anak-anak Baby Shark, yang selalu menarik perhatian publik, telah menjiplak karyanya, mengakhiri pertarungan hukum yang telah berlangsung selama enam tahun.

Pengadilan menguatkan dua putusan pengadilan yang lebih rendah yang memenangkan Pinkfong, perusahaan Korsel di balik lagu tersebut dengan refrain "doo doo doo doo doo doo" yang telah diputar miliaran kali itu.

Jonathan Wright merekam versi lagu tersebut pada 2011 berdasarkan lagu rakyat anak-anak. Versi Pinkfong dirilis pada 2016.

Wright mengatakan ia memiliki hak cipta atas interpretasi tersebut, tetapi Pinkfong berargumen bahwa versi tersebut merupakan aransemen dari lagu rakyat yang sama, yang berada dalam domain publik.

Pengadilan memutuskan bahwa versi Wright "belum mencapai tingkat perubahan substansial" dari lagu rakyat aslinya sehingga tidak dapat dianggap sebagai karya terpisah, yang berarti versi tersebut tidak dilindungi sebagai karya terpisah berdasarkan hukum hak cipta.

Baby Shark karya Pinkfong menjadi viral setelah dirilis di YouTube, dalam sebuah klip yang menampilkan gestur tangan untuk anak-anak menari bersama.

Video ini menjadi video YouTube yang paling banyak ditonton sepanjang masa pada November 2020, di puncak pandemi, setelah meraup 7 miliar penayangan.

Lebih dari setahun kemudian, video ini menjadi video YouTube pertama yang mencapai 10 miliar penayangan.

Baby Shark diperkirakan berasal dari AS pada 1970-an dan dipopulerkan di perkemahan musim panas. Salah satu teori mengatakan bahwa video ini diciptakan pada 1975, ketika film Jaws karya Steven Spielberg menjadi box office yang sukses di seluruh dunia.

Premisnya tidak selalu semeriah interpretasi Pinkfong. Dalam satu versi, seorang peselancar kehilangan lengannya karena hiu, dan di versi lain, sang protagonis meninggal.

Wright, yang menggunakan nama panggung Johnny Only, menciptakan versi singkatnya pada 2011. Video YouTube berjudul "Baby Shark Song (versi tanpa pemotongan anggota tubuh)" menampilkan dirinya dan sekelompok anak-anak serta remaja menari mengikuti lagu tersebut di tepi kolam renang.

Wright mengatakan, awalnya, ia berpikir bahwa karena lagu tersebut berada dalam domain publik, "[Pinkfong] bisa langsung menggunakannya".

Ide gugatan hak cipta muncul ketika ia menyadari bahwa Pinkfong telah mengancam akan mengambil tindakan hukum ketika sebuah partai politik Korea Selatan – Partai Kekuatan Rakyat yang saat ini beroposisi – menggunakan Baby Shark dalam kampanye politik.

"Roda di kepala saya mulai berputar... Bukankah itu berarti versi saya juga memiliki perlindungan hak cipta?" Wright mengatakan kepada Canadian Broadcasting Corporation pada tahun 2019.

Ada juga adaptasi internasional Baby Shark sebelum interpretasi Pinkfong, termasuk Bebe Requin dari Prancis dan Kleiner Hai (Hiu Kecil) dari Jerman, yang menjadi viral di Eropa pada tahun 2007.

Namun, tak satu pun dari adaptasi ini yang mencapai kesuksesan fenomenal adaptasi Pinkfong.

Sejak itu, artis-artis populer mulai dari Blackpink hingga Josh Groban telah memasukkan versi lagu mereka ke dalam penampilan mereka; lagu tersebut telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa dan bahkan diadaptasi menjadi film.

"Kami menyebutnya K-Pop untuk generasi mendatang," kata direktur pemasaran Pinkfong, Jamie Oh, kepada BBC pada tahun 2018. (bbc/Z-1)