Rouri404 Padukan Musik Elektronik dan Pop Punk di Single Miss It

Rouri404(MI/HO)

MUSISI pendatang baru yang dikenal dengan pendekatannya untuk memadukan berbagai genre terus menerus, Rouri404, resmi merilis single terbarunya, Miss It, di bawah naungan Red Bull Records.

Lagu ini menjadi rilisan pertamanya setelah lebih dari satu tahun, menampilkan perkembangan Rouri404 baik secara musikal maupun penulisan lirik.

Dengan tempo yang upbeat dan nuansa yang didominasi EDM, Miss It tetap mempertahankan sentuhan khas Rouri404 yang menampilkan vokalnya dengan produksi penuh efek glitch yang sarat dengan suara synth.

Baca juga : Rouri404 Rilis EP Crows

Jika di proyek sebelumnya Rouri404 lebih condong ke sisi gelap hyperpop, kali ini ia memperlihatkan sisi berbeda dari musikalitasnya.

Menolak untuk dikotak-kotakkan dalam genre apapun, single ini memadukan unsur trap, dubstep, hyperpop, hingga pop-punk, semuanya dipersatukan oleh lirik yang cukup introspektif.

Baca juga : Rouri404 Rilis Single Skin

Mengenai kembalinya ia dengan musik baru ini, Rouri404 bercerita, "Aku selalu membuat musik dari tempat yang penuh rasa sakit, rasanya lebih aman untuk memeluk kesedihan ini daripada mempertaruhkan sisi lain dari diriku. Aku selalu takut kalau orang melihat diriku yang sebenarnya, mereka akan menganggapku aneh atau memalukan. Namun pada single baru ini, 'miss it' semua terasa berbeda, kali ini aku yang membuang semua rasa ketakutan itu jauh-jauh."

Pindah dari Orlando ke Los Angeles tahun ini juga membawa dampak besar bagi Rouri404.

Ia menambahkan, "Setelah pindah jauh, aku punya banyak waktu untuk merenung, bukan hanya soal musik tapi juga soal siapa aku dan siapa yang ingin aku jadi. Aku tumbuh dikelilingi banyak hal negatif, dan selama bertahun-tahun itu membentuk caraku mengekspresikan diri. Aku sempat merasa nyaman dengan hal itu, sampai aku sadar itu bukanlah orang yang aku mau jadi. Aku ingin menciptakan sesuatu dari tempat yang mencerminkan momen-momen indah dalam hidup. Aku terlalu fokus pada masa lalu sampai-sampai membiarkan kenangan baik berlalu begitu saja tanpa kusadari. Aku nggak mau 'miss' momen lagi."

Minggu lalu, Rouri404 menampilkan Miss It untuk pertama kalinya secara langsung di Los Angeles, dengan energi yang terasa di seluruh ruangan saat ia membawakan penampilan elektrik untuk komunitas penggemarnya yang terus bertumbuh. (Z-1)