DJ Rafah Rilis Album Lagi di Jalan, Funkot EDM Koplo Breakbeat Absurd tentang Jalanan Jakarta

Art work DJ Rafah(MI/HO)

DJ Rafah (Rafah Amid) resmi merilis album penuh perdananya bertajuk Lagi di Jalan di bawah label GTJ Records. Album ini bisa didengarkan di seluruh platform digital (Spotify, Apple Music, Joox, YouTube Music, dan lainnya).

Album Lagi di Jalan berisi 8 trek absurd yang terinspirasi langsung dari pengalaman keseharian di jalanan Jakarta — dari macet, tukang risol misterius di tol, sampai Google Maps yang hobi nyuruh putar balik.

Semua dibungkus dengan sound Funkot, EDM, Koplo, hingga Breakbeat khas DJ Rafah yang enerjik, jenaka, dan bikin goyang meski lagi stuck di kemacetan.

Daftar lagu dalam album ini antara lain:

Bensin Tiris Tapi Gak Ada POM Bensin

Di Jalan Tol Kok Ada Tukang Risol

Klakson 3 Detik Setelah Lampu Merah

Lampu Merah Kok Gak Ijo-Ijo

Mau Pipis Tapi Lagi di Mobil

Motor Kenapa Naik Trotoar?!

Mundur Ini Gang Sempit!

Pakai Google Maps Disuruh Puter Balik Terus

Lagu Motor Kenapa Naik Trotoar?! dipilih sebagai fokus utama sekaligus single andalan, karena dianggap paling mewakili keresahan absurd para pengguna jalan di Jakarta — yang antara kesel, ngakak, tapi juga bisa joged bareng.

DJ Rafah mengatakan, “Perjalanan bisa memacu kreativitas untuk berkarya. Kadang kita lagi macet bisa nemu ide absurd, kadang lagi dikejar pipis malah lahir beat baru. Album ini bukti kalau jalanan Jakarta adalah studio musik paling liar."

Dengan karakter kepalanya yang jerapah dan kaos khas bertuliskan Party Animal, DJ Rafah hadir bukan hanya sebagai musisi, tapi juga sebagai simbol absurdnya kehidupan urban. Album ini diharapkan bisa menemani pendengar di jalan — entah sambil macet, nunggu lampu merah, atau bahkan saat disuruh putar balik sama Google Maps.

Lagi di Jalan sudah bisa didengarkan mulai besok, Jumat (22/8). (Z-1)