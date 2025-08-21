thedyingsirens Rilis Single There is Something tentang Perasaan Cinta yang Penuh Pertarungan

Headline
SETELAH merilis dua single sebelumnya I Love You…When You’re Not Around (7 Februari 2025) dan Malaikat & Aku (30 April 2025), thedyingsirens kembali menghadirkan karya terbaru berjudul There is Something, yang resmi dirilis pada 15 Agustus 2025.
Lagu ini membawa nuansa emosional yang dalam, menggambarkan perjuangan mempertahankan cinta dalam hubungan yang penuh ketegangan dan pertentangan batin.
Ditulis dan dinyanyikan oleh Dhendy Mawardi, There is Something berkisah tentang seorang pria yang tetap bertahan mencintai pasangannya—meskipun sang kekasih kerap menguji kesabarannya dan bersikap menyakitkan. Lirik seperti:
“There's something in your soul, that I like it. There's something in your eyes, that I love it”
menunjukkan bagaimana cinta bisa bertahan di tengah luka dan konflik yang terus-menerus.
Lagu ini tetap berakar pada musik alternatif khas thedyingsirens, dengan sentuhan gitar atmosferik yang membawa suasana perenungan dan emosi mendalam.
Selain mengisi seluruh bagian gitar, Dhendy juga menyumbangkan vokal utama dan bass, sementara Pugar Restu Julian mengisi bagian drum dan backing vocal.
Yang menarik dari tiga rilisan terakhir thedyingsirens adalah pendekatan personal dan kolaboratif antarpersonel.
I Love You…When You’re Not Around ditulis dan dinyanyikan oleh Pugar Restu Julian, Malaikat & Aku ditulis dan dinyanyikan oleh Pronky Karamoy, sedangkan There is Something ditulis dan dinyanyikan oleh Dhendy Mawardi.
Hal ini mencerminkan keberagaman perspektif cinta dan ekspresi musikal di dalam band, sekaligus memperlihatkan kekuatan masing-masing anggota dalam menyuarakan cerita dan perasaannya secara utuh.
There is Something sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital sejak 15 Agustus 2025. (Z-1)
