Duara Rilis Single Memento Mori, Prolog untuk EP In The Moment

SETELAH sekian lama menulis dalam senyap, Duara kembali menyapa lewat single baru Memento Mori. Lagu ini jadi pintu masuk menuju EP empat trek mereka, In The Moment, yang akan dirilis pada 29 Agustus 2025 di bawah payung label independen MABES Music.
Kalau harus didefinisikan, musik Duara ada di persimpangan Indie Pop, Ambient, Dream Pop, hingga Jazzy Cinematic Pop—tapi mungkin lebih enak dibilang: musik untuk larut dalam pikiran sendiri di antara malam yang tenang, menjadi sebuah gema yang terasa akrab.
Memento Mori berputar di tema rasa sakit, daya tahan, dan kenangan yang tidak pernah betul-betul hilang. Liriknya pendek, repetitif, tapi justru di situlah ada ruang untuk bernapas—untuk meresapi liriknya.
Yang turut menjadikan lagu ini istimewa: sapuan cello dari Ricky Virgana, yang memberikan rasa cinematic, ada kesan seakan waktu berhenti sebentar.
Vokal lembut Renita Martadinata melayang di atas aransemen gitar dan programming minimalis Robert Mulyarahardja, diperkaya sentuhan perkusif Kelvin Andreas dan produksi atmosferik dari Anugrah Swastadi.
Hasilnya: lagu yang tak buru-buru, membiarkan pendengar tenggelam dalam hening. (Z-1)
Banyak lagu di EP 2006 milik Lilli QueenB terinspirasi dari pengalamannya menghadapi insecurity, anxiety, dan tantangan kesehatan mental.
Lebih dari dua dekade perjalanan memperlihatkan konsistensi Muchtar P Simanjuntak dalam membangun visi besar. Ia tidak pernah berhenti menekankan pentingnya kolaborasi dan keberlanjutan.
Bakat musik Miel Caerol sudah terlihat sejak usia dua tahun, ketika ia sering menggubah nada dan lirik sederhana secara spontan.
Album Love, Hope & Reality menjadi album pertama yang dirilis sejak Naga bergabung menjadi anggota ADA Band pada 2020.
Single Famous lahir di hari terakhir sesi songwriting camp yang Jordan Astra ikuti di Limoux, Prancis di sebuah ruangan dengan sebuah piano Steinway, drum vintage, dan sejumlah gitar.
Lagu See You dari Sound Of South membawakan tema universal tentang perasaan cinta yang tidak berbalas.
Lewat lirik yang lugas, rap yang jujur, serta melodi yang ringan, Semoga dari Nyo dan Moses Simanjuntak menjadi sindiran organik terhadap budaya titipan baik di perusahaan maupun pemerintahan
Single Tidak Banyak Banyak ditulis oleh Masitong, vokalis sekaligus penulis utama Batas Senja, yang dikenal dengan kemampuannya merangkai lirik sederhana namun penuh makna.
There is Something dari thedyingsirens sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital sejak 15 Agustus 2025.
