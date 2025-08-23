Headline
Basuki Eka Purnama
23/8/2025 16:50
Duara Rilis Single Memento Mori, Prolog untuk EP In The Moment
Duara(MI/HO)

SETELAH sekian lama menulis dalam senyap, Duara kembali menyapa lewat single baru Memento Mori. Lagu ini jadi pintu masuk menuju EP empat trek mereka, In The Moment, yang akan dirilis pada 29 Agustus 2025 di bawah payung label independen MABES Music.

Kalau harus didefinisikan, musik Duara ada di persimpangan Indie Pop, Ambient, Dream Pop, hingga Jazzy Cinematic Pop—tapi mungkin lebih enak dibilang: musik untuk larut dalam pikiran sendiri di antara malam yang tenang, menjadi sebuah gema yang terasa akrab.

Memento Mori berputar di tema rasa sakit, daya tahan, dan kenangan yang tidak pernah betul-betul hilang. Liriknya pendek, repetitif, tapi justru di situlah ada ruang untuk bernapas—untuk meresapi liriknya.

Baca juga : Penyanyi Kanada Keturunan Indonesia Jordan Astra Rilis Single Famous

Yang turut menjadikan lagu ini istimewa: sapuan cello dari Ricky Virgana, yang memberikan rasa cinematic, ada kesan seakan waktu berhenti sebentar. 

Vokal lembut Renita Martadinata melayang di atas aransemen gitar dan programming minimalis Robert Mulyarahardja, diperkaya sentuhan perkusif Kelvin Andreas dan produksi atmosferik dari Anugrah Swastadi.

Hasilnya: lagu yang tak buru-buru, membiarkan pendengar tenggelam dalam hening. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
