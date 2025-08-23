Laufey Rilis Album Ketiga, Dirayakan dengan A Very Laufey Day pada 24 Agustus

Laufey(MI/HO)

ALBUM terbaru yang sudah lama dinantikan dari musisi, komposer, produser, dan multi-instrumentalis berdarah Islandia-Tiongkok peraih penghargaan Grammy, Laufey, akhirnya hadir.

Album berjudul A Matter of Time ini resmi dirilis secara global pada Jumat (22/8) melalui Vingolf Recordings/AWAL, bersamaan dengan single utamanya Mr. Eclectic, yang menampilkan vokal latar dari Clairo. .

Lewat A Matter of Time, Laufey menghadirkan sisi paling jujur dan rentan dalam dirinya.

Album ini terasa lebih terbuka, menyingkap emosi yang berlapis dan cerita-cerita yang begitu personal di balik setiap lagu.

Jika selama Laufey ia dikenal dengan nuansa elegan yang rapi dan penuh gradasi klasik, kali ini Laufey justru membiarkan dirinya tampil apa adanya sambil memeluk sisi kerumitan, dan sisi rapuh manusiawi yang tak ideal.

Dalam rangka merayakan album terbarunya, pada Minggu (24/8) akan digelar perayaan tahunan ke-3 dari A Very Laufey Day, sebuah aktivasi global yang mengajak penggemar Laufey (atau yang biasa disebut Lauvers) untuk merayakan "sehari bersama Laufey" di lebih dari 75 kota di seluruh dunia, termasuk Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Manila, Bangkok, dan Taipei.

Setiap kota akan menghadirkan kegiatan kurasi khas yang terinspirasi oleh Laufey, mulai dari rak pakaian Laufeycore di toko-toko thrift, minuman spesial A Matcha of Time di kafe terpilih, rasa frozen yogurt dan es krim gelato edisi terbatas, serta rekomendasi bacaan dari Laufey Book Club di toko buku terpilih.

Hari itu akan ditutup dengan sebuah penampilan spesial dari Laufey yang disiarkan langsung dari Los Angeles melalui TikTok LIVE, hasil kolaborasi global bersama platform hiburan tersebut.

Di Indonesia, tahun ini, A Very Laufey Day tidak hanya hadir di Jakarta, tetapi juga di Bandung, Bali, Yogyakarta, Depok, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, dan Tangerang.

Di Jakarta, perayaan berlangsung di sejumlah titik termasuk Suasanakopi di Row 9 Blok M yang menghadirkan menu item spesial A Matcha of Time sekaligus menjadi lokasi pop-up thrift yang menghadirkan sejumlah tenant thrift bertema Laufey-core.

Masih di Blok M, toko gelato EM Gelato akan menyajikan varian es krim A Berry Laufey Day with Laufberries.

Di Bandung, nuansa serupa hadir di Kintsugi Terrace dengan sajian A Matcha of Time, es krim kolaborasi bersama Ficco Gelato, serta gelaran pop-up thrift.

Untuk pertama kalinya, A Very Laufey Day juga akan dirayakan di Bali, tepatnya di Suasanakopi Bali yang juga akan menghadirkan menu item A Matcha of Time.

Di Yogyakarta, komunitas pecinta matcha Meowtcha juga ikut serta dengan membuka pop-up spesial di sebelah Periplus Bookshop Tirtodipuran, membawa suasana unik khas kota budaya ini.

Selain itu, secara nasional, Laufey bekerja sama dengan Periplus Bookshop di outlet tertentu untuk menghadirkan rak buku kurasi khusus dari The Laufey Book Club.

Sebagai penutup, perayaan ini akan menghadirkan penampilan eksklusif Laufey dari Los Angeles yang disiarkan melalui TikTok LIVE. (Z-1)