Batas Senja Rilis Sampaikan Pesan Cinta Seorang Ayah Lewat Single Tidak Banyak Banyak

SETELAH meraih kesuksesan luar biasa dengan lagu-lagu seperti Nanti Kita Seperti Ini dan Kita Usahakan Lagi, grup musik folk-pop Batas Senja kembali menyapa pendengar dengan single terbaru berjudul Tidak Banyak Banyak, yang dirilis hari ini, Jumat (22/8) di seluruh digital streaming platform.
Lagu ini ditulis oleh Masitong, vokalis sekaligus penulis utama Batas Senja, yang dikenal dengan kemampuannya merangkai lirik sederhana namun penuh makna.
Kali ini, Masitong membawakan sebuah pesan tulus dari perspektif seorang ayah kepada anaknya—sebuah permintaan sederhana: jika kelak sang ayah pergi lebih dulu, jagalah ibumu.
Pesan yang dalam, menyentuh, dan sangat relevan untuk semua kalangan.
“Kami ingin lagu ini menjadi pengingat betapa pentingnya cinta dalam keluarga. Sesederhana seorang ayah yang tidak banyak meminta, hanya satu permintaan : jagalah ibu kalian,” ujar Masitong.
Dengan aransemen yang hangat dan lirik yang menyentuh, Tidak Banyak Banyak diharapkan menjadi lagu keluarga yang dapat menemani berbagai momen kehidupan, dari pertumbuhan anak hingga perpisahan yang tak terelakkan.
Lagu ini juga menjadi bagian dari perjalanan Batas Senja dalam menghadirkan karya-karya yang penuh nilai dan emosi. (Z-1)
