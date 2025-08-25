Lilli QueenB Rilis EP Perdana Berjudul 2006

Headline
LIL'LI Latisha atau yang dikenal juga sebagai Lilli QueenB, adalah musisi dan konten kreator muda yang baru saja diterima di California Institute of the Arts (CalArts), Amerika Serikat (AS).
Selama empat tahun ke depan, ia akan menempuh studi BFA (Bachelor of Fine Arts) di salah satu kampus seni paling terbaik di dunia dengan beasiswa penuh. Sebelum terbang ke Los Angeles, Lil'Li merilis EP perdananya berjudul 2006 sebagai cara menutup babak masa remajanya.
Lagu-lagu di EP ini ditulis Lil'Li sejak ia berusia 15 sampai 18 tahun. Banyak lagu di EP ini terinspirasi dari pengalamannya menghadapi insecurity, anxiety, dan tantangan kesehatan mental.
Buat Lil'Li, 2006 adalah semacam time capsule-kumpulan cerita yang bisa jadi teman bagi remaja atau Gen Z lain ketika mereka ingin menyembuhkan luka masa kecil atau sekadar merasa dilihat di masa sulit. Salah satu track spesialnya adalah Flawed REMIX.
Flawed adalah single pertama Lil'Li yang dirilis pada 2021. Di EP ini, ia berkolaborasi dengan produser musik dan DJ asal Belanda, Wessel Doornhein, untuk membuat versi EDM. Lagu aslinya yang ia tulis pada 2020 bercerita tentang rasa tak terlihat, tak terdengar, dan kesepian selama karantina, sambil menyentuh isu seperti body insecurity, kecemasan, dan kesulitan menerima perubahan diri.
Menurut Lil'Li, Flawed REMIX tetap membawa makna lagu aslinya, tapi dengan sentuhan elektronik dan irama dansa yang memberi rasa nostalgia sekaligus energi baru. Harapannya, pendengar tidak hanya merasakan sedih, tapi juga bisa melepas beban, menari, dan merasa bebas.
Dengan 2006, Lil'Li menutup satu bab penting hidupnya dan memulai lembaran baru di panggung internasional membawa cerita dan suaranya untuk menjangkau lebih banyak audiens di seluruh dunia. (Z-1)
