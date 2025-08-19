CLWP Rilis Punks, Lagu Penutup One Piece Arc Egghead

Chameleon Lime Whoopiepie (CLWP)(MI/HO)

CHAMELEON Lime Whoopiepie (CLWP) baru saja merilis Punks, lagu penutup resmi baru untuk One Piece Arc Egghead. Lagu ini bukan balada anime biasa. Lagu ini unik, liar, dan benar-benar memukau.

Dengan hook Piipapii papipo yang glitch, chorus yang penuh gula, dan produksi chaos-pop, Punks adalah sebuah uppercut sonik — sebuah lagu yang cocok untuk mosh pit, swafoto cermin, dan pencarian internet larut malam.

Lagu ini merupakan cerminan CLWP versi lengkap yaiut mendobrak genre, riang gembira, dan bangga akan kejutannya.

Bahkan sampulnya pun ikut meramaikan, menampilkan Dr Vegapunk dari Egghead yang terjebak di dalam televisi CRT, dipadukan dengan visual berwarna permen CLWP dalam mimpi retro-futuristik yang mendebarkan.

"Saya tidak pernah membayangkan akan bertanggung jawab atas akhir One Piece — saya benar-benar terkejut, seperti, kenapa harus kami!?" kata Chi, seniman di balik CLWP.

"Saya sudah menonton anime dan membaca manganya selama bertahun-tahun, jadi itu membuat saya sangat bahagia. Serial ini sangat dicintai di seluruh dunia, jadi saya merasa bertanggung jawab besar — tetapi karena kami terpilih, saya memastikan untuk menikmati prosesnya seperti biasa, sambil tetap mengingat nuansa futuristik 'PipaPipo' dan emosi manusiawi yang murni. Saya mencurahkan begitu banyak cinta ke dalamnya sampai-sampai saya pikir kepala saya akan meledak. Sekarang tinggal semua orang menari — apakah kalian siap?! Ayo menari!" lanjutnya.

Video musiknya? Benar-benar menguras sensori. Disutradarai dan diedit oleh seorang anggota CLWP, video ini adalah pesta gula-gula DIY dengan visual yang memusingkan — di antara bar fiksi ilmiah dan toko permen neon.

Versi non-kredit resmi dari akhir One Piece kini juga tersedia di kanal YouTube animenya — wajib tonton bagi penggemar yang menginginkan pengalaman Punks sepenuhnya, tanpa gangguan.

Dengan basis penggemar global yang berkembang pesat, identitas visual yang tak tertandingi, dan otak yang penuh dengan musik yang tak terduga, CLWP adalah kekuatan baru yang akan langsung Anda sukai — atau tak terlupakan. Mungkin keduanya.

Di tahun 2025, perlawanan sia-sia. Cukup PipaPipo saja. (Z-1)