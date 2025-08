Hayley Williams Rilis Koleksi Musik Berisi 17 Single Baru

Hayley Williams(MI/HO)

HAYLEY Williams merilis koleksi musik dalam bentuk 17 single yang diproduseri oleh Daniel James.

Williams menulis, memainkan, dan merekam berbagai instrumen di tiap lagu dengan sejumlah kontribusi dari dua rekan kolaboratornya Brian Robert Jones dan Joey Howard, dan juga kontribusi dari Jim-E Stack di lagu True Believer.

Setelah menyelesaikan kontrak 20 tahun lebihnya dengan Atlantic Records, yang dulu Williams tandatangani saat ia masih remaja, pada Desember 2023 Paramore akhirnya mengumumkan bahwa mereka resmi menjadi band independen.

Koleksi 17 lagu yang dirilis secara kejutan dan mandiri oleh Williams ini dilakukan lewat Post Atlantic yang ia besut dan didistribusikan oleh Secretly Distribution.

Musikalitas dan talenta Williams dipamerkan sepenuhnya lewat 17 single di koleksi musik ini.

Single Mirtazapine, yang bernuansa alt-rock akhir dekade 90-an adalah sebuah surat cinta untuk obat antidepresan.

Williams menggunakan pendekatan lain dari segi vokal di lagu Glum dengan sejumlah vocal preset menghasilkan efek tertentu yang mencerminkan rasa kesepiannya.

Di lagu Whim, Eilliams menghormati kampung halamannya yaitu Nashville dari segi lirik yang ditulis di atas musik bernuansa Americana.

Sementara itu, di lagu Ice in My OJ, kita dapat mendengar lirik-lirik paling berani dan humoris dari Williams, lengkap dengan produksi musik yang kuat.

Para penggemar setia Paramore mungkin akan langsung mengenali chorus Ice In My OJ. Sebab, Williams pertama kali menyanyikannya pada 2004 di lagu Jumping Inside oleh the Mammoth City Messengers.

Koleksi musik terbaru dari Williams ini menampilkan berbagai sisi dan dinamisme musik sepanjang kariernya.

Tujuh belas lagu ini adalah hasil karya seorang seniman berbakat penuh hasrat, didorong oleh keinginan untuk terus mendobrak batasan genre dengan semangat eksplorasi kreatif yang kuat.

Lagu-lagu yang ia rilis hari ini menjadi proyek ketiga Williams sebagai seorang musisi solo.

Di era pandemi covid-19, Williams merilis dua album yaitu Petals For Armor pada 2020 dan Flowers for Vases pada 2021.

Kedua album tersebut merupakan meditasi akan rasa kehilangan dan menawarkan nuansa musik berbeda dari yang biasanya ia bawakan bersama Paramore. (Z-1)