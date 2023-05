Hayley Williams Berikan Penghormatan untuk Tina Turner

GRUP band Paramore menjadi salah satu musisi yang ikut memberikan penghormatan kepada mendiang Tina Turner. Dalam sebuah konser Paramore yang dilaksanakan di State Farm Arena di Atlanta, Hayley Williams membawakan lagu milik Tina Turner.

Saat membawakan single After Laughter milik band Told You So, Williams menggunakan outro lagu tersebut untuk membawakan chorus dari hit No. 1 Billboard Hot 100 Turner, What's Love Got to Do With It?

Sebelumnya, Williams juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Tina Turner melalui Instagram Story.

Baca juga: Oprah mengenang Kematian Ratu Rock and Roll, Tina Turner

“Beristirahatlah dengan tenang untuk ratu yang menunjukkan kepadaku bahwa kamu bisa menjadi penyanyi soul dan penyanyi punk pada saat yang bersamaan,” tulisnya. "Aku akan bernyanyi untukmu selamanya."

Kematian Turner diumumkan Rabu (24/5) dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Rocker Legendaris Tina Turner Tutup Usia

“Dengan sangat sedih kami mengumumkan meninggalnya Tina Turner. Dengan musiknya dan hasratnya yang tak terbatas untuk hidup, dia memikat jutaan penggemar di seluruh dunia dan menginspirasi bintang-bintang masa depan." (Z-1)