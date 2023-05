Lima Lagu Hits Mendiang Tina Turner

Ratu rockn n’ roll Tina Turner wafat pada usia 83 tahun di tempat tinggalnya di Swiss, Rabu (24/5). Sepanjang kariernnya, penyanyi yang menjadi idola Mick Jagger ini telah meraihh delapan Grammy Awards. Berikut lima lagu milik penyanyi yag menjadi inpirasi Janet Jackson, Madonna, hingga Beyonce ini.

Proud Mary (1971)

Lagu ini sejatinya milik band Creedence Clearwater Revival yang dirilis dua tahun sebelumnya, namun didaur ulang oleh Tina dan suaminya Ike Turner. Lagu duo yang dilengkapi paduan suara ini ternyata lebih terkenal daripada aslinya dan memenangkan Grammy untuk mereka.

Tina terus membawakan lagu itu saat dia bersolo karier, dan itu kelak menjadi salah satu suara khasnya.

What's Love Got To Do With It' (1984)

Lagu ini adalah salah satu yang menentukan karier solo Tina Turner. Lagu ini menempati peringkat satu di AS dan memberinya Grammy. Lagu ini juga menjadi judul film biografinya yang masuk nominasi Oscar.

Lagu di album "Private Dancer", ini sebelumnya pernah ditolak oleh Cliff Richards dan Donna Summer sebelum Turner mengambilnya.

Lirik seperti "Who need a heart when a heart can be broken" memiliki makna yang dalam setelah pengungkapan kasus kekerasan selama pernikahannya.

We Don't Need Another Hero (1985)

Lagu tersebut adalah soundtrack dari film karya Mel Gibson "Mad Max Beyond Thunderdome". Di Film ini Turner berperan sebagai Bibi Entity, pemimpin komunitas berambut pirang yang kejam.

The Best (1989)

Lagu yang setahun sebelumnya dinyanyikan Bonnie Tyler ini, ditangan Turner lebih jadi terdengar lebih bertenaga dan menjadi salah satu kunci sukses album "Foreign Affair". Diubah menjadi "Simply the Best", lagu ini kemudian digunakan untuk mempromosikan liga rugby Australia pada tahun 1990. Lagu itu lantas menjadi lagu olahraga klasik, dinyanyikan di pertandingan bisbol dan American football di seluruh dunia.

Golden Eye (1995)

Sebagai tanda status megabintang popnya, Turner dipilih untuk membawakan lagu sountrack untuk film James Bond "Golden Eye". Lagu ini ditulis oleh Bono dan The Edge dari U2.

Dalam video musik untuk lagu tersebut, yang menjadi hit Sepuluh Teratas di banyak negara, gaun putih khas Turner menonjolkan citranya sebagai diva pop yang sangat glamor. (AFP/M-3)