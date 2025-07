David Beckham Dirawat di Rumah Sakit, Victoria Beckham Bagikan Kondisi Terkini

David Beckham saat dirawat di rumah sakit.(Instagram )

KABAR mengejutkan datang dari keluarga selebriti David dan Victoria Beckham. Mantan bintang sepak bola dunia, David Beckham, dilaporkan tengah menjalani pemulihan setelah mengalami cedera yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Informasi ini pertama kali diungkapkan sang istri, Victoria Beckham, melalui unggahan di media sosial, Jumat (27/6).

Victoria Beckham, desainer mode berusia 51 tahun dan ibu dari Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20), serta Harper (13), membagikan momen suaminya yang berusia 50 tahun itu di Instagram Stories-nya.

Dalam foto yang beredar, David Beckham terlihat beristirahat di ranjang rumah sakit dengan lengan kanannya dibalut gendongan berwarna biru besar.

Meskipun dalam kondisi cedera, mantan pemain Manchester United itu tampak tersenyum lebar sambil mengenakan baju rumah sakit, menunjukkan semangatnya yang tak pudar.

"Cepat sembuh, Ayah," tulis Victoria singkat namun penuh perhatian sebagai keterangan foto tersebut, mengisyaratkan bahwa kondisi David Beckham membutuhkan waktu untuk pemulihan.

Tidak berhenti di situ, Victoria kemudian mengunggah slide berikutnya yang menunjukkan detil lebih lanjut. Foto tersebut memperlihatkan tangan David Beckham yang bertato sedang memegang gelang dengan tulisan "get well soon".

Menariknya, dalam foto kedua ini, David Beckham tampak sudah berada di tempat tidur di rumah, mengindikasikan bahwa ia mungkin sudah diizinkan pulang dari rumah sakit dan melanjutkan pemulihan di rumah.

Hingga saat ini, rincian pasti mengenai penyebab cedera yang dialami pemilik klub sepak bola Inter Miami CF tersebut masih belum diungkapkan kepada publik.

Namun, yang jelas, David Beckham mendapatkan dukungan penuh dari keluarga tercintanya dalam masa sulit ini. Cedera ini terjadi tak lama setelah ia mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam kepada keluarganya saat memperingati Hari Ayah.

"Ibu, terima kasih telah melakukan bagian terpenting dan menjadikan aku seorang ayah," ungkap David Beckham kala itu, merujuk pada peran Victoria dalam kehidupannya.

"Tidak ada hadiah yang lebih besar dalam hidup selain menjadikan aku seorang ayah. Selamat Hari Ayah. Aku mencintaimu, anak-anak, lebih dari yang dapat kalian bayangkan," lanjutnya.

Kata-kata penuh kasih sayang yang disampaikan David Beckham kepada keluarganya ini muncul di tengah spekulasi yang santer beredar mengenai keretakan hubungan antara putra sulungnya, Brooklyn Beckham, dengan istrinya Nicola Peltz Beckham, serta sisa anggota keluarga Beckham lainnya.

Namun, insiden cedera ini tampaknya kembali merekatkan ikatan keluarga, menunjukkan bahwa dukungan dan cinta tetap menjadi prioritas utama.

Kondisi David Beckham saat ini tentu menjadi perhatian banyak penggemar di seluruh dunia. Publik berharap agar ikon sepak bola ini dapat segera pulih sepenuhnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. (E! News/Z-1)