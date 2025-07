Soal Lepas Hijab, Olla Ramlan: Yang akan Menghukum adalah Allah

Olla Ramlan(Instagram @riomotret)

AKTRIS Olla Ramlan tampil dengan penampilan baru tanpa hijab sejak Mei lalu. Olla mulai berhijab sejak 2019. Di balik keputusannya melepas hijab, Olla buka suara.

"Yang jelas bukan karena masalah ekonomi," ungkap Olla saat hadir sebagai bintang tamu di salah satu program Tv Tanah Air, Rabu (25/6).

Namun, Olla tidak mengungkapkan secara detail alasan mengenai keputusannya melepas hijab. Sebab, ia merasa hal tersebut merupakan ranah privasi yang tidak harus diumbar.

Saat hendak memutuskan membuka hijab, Olla menuturkan ada tiga orang yang diajaknya mengobrol terkait niatnya melepaskan hijab.

"Orang yang pertama aku bilang aku buka itu Dewi Sandra, Vivi Zubedi partner aku, dan Umi Pipik," jelas ibu tiga anak ini.

"Aku tanya ke mereka, 'do you love me?' Mereka bilang iya. 'Meski aku buka tetap kan?' mereka jawab iya. Aku bilang, 'in the end, yang akan menghukum adalah Allah SWT'. Jadi mereka bilang 'itu urusan kamu dengan Tuhan'," sambungnya.

Selain itu, Olla juga mengungkapkan bahwa putra sulungnya, Sean, memberikan dukungan atas keputusannya yang melepaskan hijab.

"Dia langsung meluk aku, support," ucap Olla.

Mantan suami Olla Aufar juga memberikan dukungan.

Sebelumnya, Olla Ramlan disorot publik saat menghadiri pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar pada 7-8 Mei 2025 di Bali. Viral video Olla yang memakai gaun yang ketat dan membentuk tubuh dengan bagian atasnya menyerupai hoodie dan memperlihatkan sedikit bagian rambutnya.

Sehingga tidak sedikit yang menilai bahwa Olla akan mulai mencicil membuka hijabnya dan diduga akan segera membuka hijabnya tersebut.

Hingga Olla pun memutuskan untuk melepas hijab dan membagikan penampilan terbarunya tanpa berhijab melalui Instagram pribadinya. (Z-1)