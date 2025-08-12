Anak Sebut Alasan Andre Taulany Gugat Cerai Istri tidak Kuat, Ada Hubungan dengan Komunikasi?

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
SELEBRITAS Andre Taulany sedang dalam proses sidang perceraian dengan istrinya, Erin, di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Ardio Taulany atau yang akrab disapa Dio, anak dari Andre dan Erin, mengungkapkan bahwa ia sangat berharap orangtuanya itu tidak bercerai.
Menurut Dio, hubungan keluarganya saat ini cukup baik, sehingga alasan Andre menceraikan Erin pun tidak kuat. Dio juga membenarkan masalah yang terjadi hanya soal komunikasi.
Terlepas dari hal tersebut, komunikasi ialah fondasi utama dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan langgeng.
Komunikasi yang dimaksud ialah mencakup bagaimana pasangan saling mendengarkan, memahami, hingga mengekspresikan perasaan dan harapan dengan jujur tanpa saling menyakiti.
Pada banyak kasus, hubungan retak bukan karena kurangnya cinta, tetapi melainkan karena miskomunikasi yang terjadi terus menerus dan dibiarkan berlarut-larut.
1. Sisi Psikologis
Sering kali, langgeng atau tidaknya sebuah hubungan ditentukan oleh sejauh mana pasangan tersebut bisa saling memahami satu sama lain melalui komunikasi yang terbuka.
Ketika dua orang saling cocok tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa muncul kesalahpahaman hingga akhirnya memicu konflik. Komunikasi menjadi bagian penting secara psikologis dalam membangun relasi yang sehat dan saling mendukung.
2. Jembatan Mengatasi Konflik
Konflik yang muncul bisa diurai dengan berbicara dari hati ke hati. Komunikasi yang jujur dan terbuka membantu pasangan mencari titik temu di tengah perbedaan. Berbicara dengan kepala dingin menjadi sangat ampuh untuk menyelesaikan pertengkaran secara dewasa dan saling menghargai.
3. Penumbuh Keintiman
Komunikasi juga menjadi media penting dalam memperdalam kedekatan emosional. Saat pasangan saling berbagi cerita, perasaan, dan pengalaman secara jujur, sehingga akan tercipta rasa aman dan saling percaya yang semakin kuat. (Z-1)
