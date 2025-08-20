Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Nike Amelia Sari
20/8/2025 22:20
Proses Cerai, Chikita Meidy Ingatkan Wanita tak Lupa Rencana Keuangan
(Dok. Instagram @chikitameidy)

Penyanyi cilik era 90-an, Chikita Meidy, menjadi sorotan. Hal ini terkait drama perceraian dengan suaminya, Indra Adhitya. Saat ini proses perceraian Chikita dengan Indra masih berjalan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. 

Pihak Chikita menduga Indra telah berselingkuh, terlibat judi online alias judol, sampai dianggap lalai memberi nafkah untuk anak.

Melalui Instagram pribadinya, Chikita menyarankan untuk membuat perencanaan keuangan bagi para wanita yang sedang proses menuju cerai

"Buat para wanita menuju JANDA! Kalian wajib banget bikin PERENCANAAN KEUANGAN. Biar nanti pengadilan juga paham dan jagain hak hak kalian dan anak," tulisnya di Instagram story pribadinya @chikitameidy, Rabu (20/8).

"Kak @ila_abdulrahman lapor, aku lagi proses mediasi.. semoga tergugat bisa menunaikan hak hak aku dan anak. Kebetulan Tergugat ga datang lagi. Semoga aku bisa titip ke pengacaranya. Makasih udah bikin perencanaan strategis, persiapan financial buat anakku.. walau kita jauh, kakak solutif bgt dan aku jadi breakdown semua angka agar hak dan kewajiban terpenuhi. Kakak pas ke tangerang kabarin ya, i love you kak @ila_abdulrahman," sambungnya. 

Perencanaan keuangan saat menuju perceraian penting supaya masing-masing pihak punya kepastian finansial, bisa melindungi kepentingan anak apabila memiliki anak, dan memulai hidup baru dengan kondisi yang lebih stabil. (H-1)

 

 



Editor : Denny parsaulian
