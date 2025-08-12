Ini Alasan Ashanty Rutin ke Psikiater

Ashanty(Instagram @ashanty_ash)

PENYANYI Ashanty angkat bicara terkait dirinya yang kerap menjalani sesi konsultasi ke psikiater. Istri Anang Hermansyah itu menegaskan, langkahnya ini bukan disebabkan oleh stres biasa atau gangguan jiwa, seperti yang mungkin dibayangkan sebagian orang.

Lewat unggahan panjang di akun Instagram pribadinya, Ashanty membagikan untuk pertama kalinya kisah yang selama ini ia simpan rapat.

Ia mengaku alasannya mencari bantuan tenaga profesional bukan karena tidak kuat menghadapi tekanan kerja maupun kuliah.

Menurut Ashanty, semua bermula dari dua hal yang saling berkaitan yaitu penyakit autoimun dan trauma masa kecil yang belum pulih sepenuhnya. Luka batin itu menjadi pemicu utama saat kondisi mentalnya memburuk.

"Dari kecil aku punya trauma tidur dalam keadaan takut/terjaga (yang di mana aku enggak mungkin ceritain detailnya di sini) yang akhirnya ngaruh sampai di umur aku yang sekarang," ungkapnya, Sabtu (9/8), di akun Instagram @ashanty_ash.

Trauma tersebut akan kembali memengaruhinya saat stres berat melanda. Akibatnya, penyakit autoimun kambuh, menimbulkan rasa gatal di seluruh tubuh hingga membuatnya sulit tidur selama berminggu-minggu.

Ashanty pun meluruskan kesalahpahaman publik. Baginya, menemui psikiater merupakan upaya menangani akar masalah, bukan tanda bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa.

"Nah berobat itu bukan karena aku sakit jiwa, atau aku stres sama kerjaan lah, kuliah lah, atau apa lah. Namun itu mungkin menjadi pemicu disaat semua lagi numpuk berbarengan," tegasnya. (Z-1)