Ini Alasan Ashanty Rutin ke Psikiater

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PENYANYI Ashanty angkat bicara terkait dirinya yang kerap menjalani sesi konsultasi ke psikiater. Istri Anang Hermansyah itu menegaskan, langkahnya ini bukan disebabkan oleh stres biasa atau gangguan jiwa, seperti yang mungkin dibayangkan sebagian orang.
Lewat unggahan panjang di akun Instagram pribadinya, Ashanty membagikan untuk pertama kalinya kisah yang selama ini ia simpan rapat.
Ia mengaku alasannya mencari bantuan tenaga profesional bukan karena tidak kuat menghadapi tekanan kerja maupun kuliah.
Menurut Ashanty, semua bermula dari dua hal yang saling berkaitan yaitu penyakit autoimun dan trauma masa kecil yang belum pulih sepenuhnya. Luka batin itu menjadi pemicu utama saat kondisi mentalnya memburuk.
"Dari kecil aku punya trauma tidur dalam keadaan takut/terjaga (yang di mana aku enggak mungkin ceritain detailnya di sini) yang akhirnya ngaruh sampai di umur aku yang sekarang," ungkapnya, Sabtu (9/8), di akun Instagram @ashanty_ash.
Trauma tersebut akan kembali memengaruhinya saat stres berat melanda. Akibatnya, penyakit autoimun kambuh, menimbulkan rasa gatal di seluruh tubuh hingga membuatnya sulit tidur selama berminggu-minggu.
Ashanty pun meluruskan kesalahpahaman publik. Baginya, menemui psikiater merupakan upaya menangani akar masalah, bukan tanda bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa.
"Nah berobat itu bukan karena aku sakit jiwa, atau aku stres sama kerjaan lah, kuliah lah, atau apa lah. Namun itu mungkin menjadi pemicu disaat semua lagi numpuk berbarengan," tegasnya. (Z-1)
Psikiater Judith Joseph ungkap kebahagiaan adalah hak asasi manusia. Ini 5 langkah untuk pulihkan rasa joy dari depresi tersembunyi.
Peran seorang psikolog dan psikiater sangat dibutuhkan untuk menakar kesehatan mental. Kedua profesi tersebut dapat membantu orang dengan masalah mental secara profesional.
Faktor yang memengaruhi kesehatan mental antara lain genetik, pengalaman traumatis, stres, tekanan hidup, isolasi sosial, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan sebagainya.
Lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi kognitif yang bisa mendadak jadi kekanakan.
DAMPAK kecanduan perilaku judi online pada otak manusia serupa dengan dampak pada kecanduan narkoba. Dampak tersebut yakni terjadi kerusakan pada bagian otak.
Menurut Dio, hubungan keluarganya saat ini cukup baik, sehingga alasan Andre Taulany menceraikan Erin pun tidak kuat. Dio juga membenarkan masalah yang terjadi hanya soal komunikasi.
ACARA tinju selebritas Superstar Knockout (SKO) akan kembali digelar dengan volume ketiganya pada 9 Agustus mendatang di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta.
Dalam foto yang beredar, David Beckham terlihat beristirahat di ranjang rumah sakit dengan lengan kanannya dibalut gendongan berwarna biru besar.
Olla Ramlan tidak mengungkapkan secara detail alasan mengenai keputusannya melepas hijab. Sebab, ia merasa hal tersebut merupakan ranah privasi yang tidak harus diumbar.
Pria berusia 25 tahun tersebut meninggal dunia di salah satu penginapan di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved