Rahat Fateh Ali Khan Gandeng Putranya, Shahzaman Ali Khan, Konser di Malaysia

HITMAN Solutions, promotor hiburan terkemuka di Malaysia dengan bangga mempersembahkan kembalinya maestro Qawwali yang terkenal di dunia, Ustaz Rahat Fateh Ali Khan ke Malaysia pada 1 November 2025 di Idea Live Arena, 3 Damansara, Malaysia.

Konser yang sangat dinantikan ini akan menjadi momen bersejarah karena Rahat Fateh Ali Khan akan berkolaborasi dengan putranya, Shahzaman Ali Khan, menandai babak baru dalam kelanjutan dinasti musik Khan yang legendaris.

Meneruskan warisan dari mendiang pamannya, Ustaz Nusrat Fateh Ali Khan, Rahat Fateh Ali Khan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyanyi Sufi paling terkenal dan penyanyi playback Bollywood paling terkenal di generasinya.

Dengan karier yang sudah berjalan lebih dari tiga dekade, Rahat Fateh Ali Khan telah tampil di konser-konser yang selalu penuh di seluruh dunia dan membawakan lagu-lagu legendaris yang jadi andalan, baik di musik qawwali tradisional maupun film.

Para penggemar bisa menantikan penampilan langsung dari lagu-lagu hits terbesarnya, seperti O Re Piya dari Aaja Nachle, balada romantis Teri Meri dari Bodyguard, lagu yang melambungkan namanya, yakni Mann Ki Lagan dari Paap, Afreen Afreen yang mendunia dari Coke Studio, serta lagu yang sarat dengan emosi, Dil To Bachcha Hai Ji dari Ishqiya.

Musik Rahat Fateh Ali Khan telah melampaui batas, memadukan qawwali klasik dengan sentuhan modern. Kini, Shahzaman Ali Khan yang akan melanjutkan warisan ini memastikan semangat tradisi keluarga Khan terus menginspirasi generasi mendatang.

April tahun ini, Rahat Fateh Ali Khan tampil di The Star Theatre, Singapura. Lebih dari 5.000 penggemar terpukau oleh penampilannya yang memukau selama tiga jam penuh dengan qawwali, lagu-lagu Bollywood favorit, dan berbagai lagu klasik. Ini membuktikan daya tarik globalnya yang tak pernah pudar dan kemampuan seninya yang tak tertandingi.

“Kami mengadakan konser Rahat Fateh Ali Khan di Singapura pada April 2025, dan tiketnya terjual habis. Melihat sambutan yang luar biasa di sana, kami tahu kami harus membawanya ke negara kami sendiri agar penggemar di Malaysia juga dapat merasakan suara Qawwali yang sesungguhnya,” ujar CEO dan Founder Hitman Group Rohit Rampal.

Untuk memberikan pengalaman konser terbaik, pemegang kartu Mastercard akan mendapatkan hak istimewa eksklusif di priceless.com, di antaranya presale pada 2 September 2025, pukul 11.00 selama 48 jam, sebelum tiket general sale pada 4 September 2025 pukul 12:00 siang.

