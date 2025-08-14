Mengenal Kentaro Sakaguchi, Aktor Jepang di Video Musik dan Film Pendek Dream!

Headline
Lisa Blackpink kembali menjadi sorotan publik dengan merilis film pendek terbarunya berjudul Dream. Berbeda dari video musik konvensional, Dream hadir sebagai karya visual sinematik yang dibintangi Lisa bersama aktor sekaligus model ternama asal Jepang, Kentaro Sakaguchi. Kolaborasi lintas negara ini langsung menyita perhatian penggemar di seluruh dunia.
Lahir di Tokyo pada 11 Juli 1991, Kentaro Sakaguchi memulai karier di industri hiburan sebagai model pada 2010. Ia menjadi model eksklusif untuk majalah mode pria ternama Men’s Non-no selama tujuh tahun, sebelum akhirnya menjajal dunia akting pada 2014.
Namanya melesat berkat peran-peran ikonik di sejumlah film seperti My Love Story!! (2015), No Longer Heroine (2015), dan Color Me True (2018). Tak hanya di layar lebar, Kentaro juga sukses memikat penonton lewat drama populer seperti What Comes After Love.
Popularitasnya yang stabil membuat Kentaro menjadi salah satu aktor papan atas Jepang dengan basis penggemar yang besar di Asia.
Rilisan Dream bertepatan dengan padatnya jadwal Blackpink, yang saat ini menjalani tur dunia bertajuk “Deadline” World Tour. Proyek ini menjadi momen solo eksklusif Lisa di tengah aktivitas grup, sekaligus menjelang comeback Blackpink pada November 2025.
Film pendek ini memadukan storytelling visual yang dramatis dengan akting emosional. Chemistry antara Lisa BLACKPINK dan Kentaro Sakaguchi di layar menjadi salah satu daya tarik utama, menambah kedalaman cerita dan memperkuat pesan lagu.
Hanya beberapa jam setelah perilisan, Dream langsung trending di media sosial. Tagar dan potongan adegan film menyebar luas, dengan banyak penggemar memuji keberanian Lisa menjajal format film pendek. Kolaborasinya dengan Kentaro Sakaguchi dinilai sukses menghadirkan emosi yang autentik sekaligus memperluas daya tarik karya ini di pasar internasional. (Z-10)
