Lisa Blackpink Tampil Mesra dengan Kentaro Sakaguchi di Video Musik Dream

Lisa Blackpink rilis video musik Dream.(YouTube)

Lisa Blackpink hari ini resmi meluncurkan video musik Dream, single terbarunya dari album ALTER EGO yang langsung mencuri perhatian penggemar di seluruh dunia, Kamis (14/8). Dalam karya visual ini, Lisa dipasangkan dengan aktor sekaligus model asal Jepang Kentaro Sakaguchi, yang dikenal lewat peran-peran ikonik di layar lebar dan drama populer Negeri Sakura.

Dalam Dream, Lisa Blackpink menampilkan paduan sinematografi artistik dan lirik emosional yang menceritakan kisah cinta penuh kerinduan. Kentaro Sakaguchi berperan sebagai pasangan cerita Lisa, menghadirkan chemistry yang intens dan memikat, sehingga visual lagu ini terasa semakin hidup.

Kentaro Sakaguchi, lahir di Tokyo pada 11 Juli 1991, memulai karier sebagai model eksklusif Men’s Non-no pada 2010 sebelum menapaki dunia akting.

Popularitasnya meroket lewat film My Love Story!! (2015), No Longer Heroine (2015), dan drama seperti What Comes After Love.

Hanya dalam hitungan jam setelah dirilis, video musik Dream menduduki posisi teratas trending di berbagai platform. Tagar #LISAxDREAM membanjiri linimasa media sosial.

Penggemar memuji chemistry Lisa dan Kentaro, kualitas visual, serta karakter vokal khas Lisa yang emosional.

Rilisan video musik Dream terasa spesial karena hadir di tengah padatnya agenda Blackpink menjalani tur dunia bertajuk “Deadline” World Tour. Tur yang diumumkan Mei lalu ini disebut sebagai babak baru dalam perjalanan musik Blackpink, mengusung konsep visual dramatis dengan nuansa kilau merah muda dan pasir berputar. Tema “Deadline” melambangkan titik balik dan energi baru grup setelah masing-masing member sukses dengan proyek solo.

Sementara itu, Blackpink masih melanjutkan rangkaian konser “Deadline” World Tour, yang dimulai di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 5–6 Juli 2025. Tur ini akan menyambangi Amerika Utara, Eropa, hingga Asia, dengan puncak penutupan di Tokyo Dome pada awal 2026.

Pertunjukan “Deadline” dikenal menghadirkan tata panggung spektakuler, setlist penuh energi, serta memamerkan kekompakan dan kekuatan individu setiap member Blackpink. (Instagram Wearelloud/Z-10)