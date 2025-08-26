Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Soulvibe Rayakan Dua Dekade Bermusik dengan Melewatkanmu
Soulvibe(Instagram @svsoulvibe)

SOULVIBE menandai perjalanan dua dekade mereka berkarya di industri musik Indonesia dengan merilis single baru berjudul  Melewatkanmu.

Dalam keterangan pers, dikutip Selasa (26/8), grup musik pop-soul asal Jakarta itu menyampaikan bahwa Melewatkanmu bercerita tentang penyesalan karena melewatkan kesempatan mengungkapkan perasaan.

"Jika memang belum terjadi, semoga jangan sampai terjadi, utarakan perasaan supaya tidak ada yang terlewat," pesan yang ingin disampaikan Soulvibe lewat lagu baru mereka.

"Jika sudah terjadi, biarkan jadi cerita kecil di masa lalu saja, berdamai, terima dan ikhlas supaya hidup lebih bahagia ke depannya,"
lanjut grup beranggotakan Bayu, Handy, dan Caesar itu.

Lagu pop Melewatkanmu hadir dengan sentuhan musik folk, blues, dan R&B.

Soulvibe menyajikan vokal hanya dengan iringan musik piano, drum, dan bass untuk menghadirkan kesederhanaan dalam lagu tersebut.

"Kami mencoba keluar dari kebiasaan yang biasanya penuh instrumen. Justru kesederhanaan ini yang bikin lagunya lebih jujur," kata Soulvibe.

Lagu terbaru Soulvibe sudah bisa dinikmati di platform-platform musik digital.

Lagu Melewatkanmu sebenarnya sudah ada dari 2019. Soulvibe membongkar  kembali lagu itu dan kemudian merekamnya dalam waktu kurang lebih dua bulan.

Lagu ini ditulis hampir seluruhnya oleh Handy, dengan tambahan ide dari Bayu dan Caesar.

Produksi serta aransemen lagu dikerjakan oleh Soulvibe dengan dukungan dari kolaborator seperti Kitut Sinjingo (piano), Ano Stevano (mixing dan mastering), dan Rio Exo (vocal editor).

Sementara itu, Jovin membantu perekaman vokal, bass, dan drum di Velvet Studio, Pejaten, Jakarta Selatan.

Peluncuran Melewatkanmu menandai perjalanan 20 tahun Soulvibe berkarya di industri musik Indonesia.

Soulvibe juga menyiapkan album kelima yang dijadwalkan dirilis pada 2026. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
