Aktor Lee Ji-hoon Akui Polisi Sempat Dikerahkan akibat Perselisihan dengan Istri

Aktor Lee Ji-hoon.(Dok. Mk.co.kr)

Aktor Lee Ji-hoon mengonfirmasi kabar bahwa polisi sempat dipanggil menyusul perselisihan yang terjadi antara dirinya dan sang istri.

Y1 Entertainment, agensi yang menaungi Lee, menyampaikan pernyataan resmi pada 14 Agustus. Dalam rilis tersebut, pihak agensi mengungkapkan bahwa sosok “aktor berusia 40-an” yang diberitakan adalah benar Lee Ji-hoon.

“Polisi memang datang ke lokasi setelah menerima laporan dari pihak istri saat terjadi perdebatan di antara keduanya. Namun, setelah pemeriksaan dan klarifikasi di tempat, disimpulkan bahwa masalah ini tidak bersifat serius,” jelas Y1 Entertainment dikutip dari laman Maeil Businesn Newspapers, Kamis (14/8)

“Tidak ada kekerasan fisik, dan sang istri juga menegaskan tidak berniat menuntut. Saat ini kasus tersebut sedang dalam proses penutupan.”

Agensi menambahkan permintaan maaf kepada publik karena menimbulkan kekhawatiran, serta menyebut bahwa baik Lee Ji-hoon maupun istrinya kini tengah melakukan introspeksi diri.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan informasi kepolisian, peristiwa ini terjadi pada 24 Juli lalu di kediaman pasangan tersebut di Bucheon, Gyeonggi-do. Laporan diterima melalui sambungan darurat 112 dengan dugaan bahwa Lee memukul istrinya.

Menurut keterangan, insiden bermula ketika pasangan ini terlibat adu mulut. Saat Lee hendak meninggalkan rumah, istrinya mencoba menghalangi, sehingga terjadi dorong-mendorong. Meski sempat diperiksa, kasus ini akhirnya dikategorikan sebagai perkara perlindungan keluarga lantaran sang istri menolak menempuh jalur hukum.

Karier Singkat Lee Ji-hoon

Lee Ji-hoon memulai debutnya pada tahun 2003 sebagai bagian dari angkatan ke-20 aktor berbakat KBS. Ia pernah membintangi drama populer seperti Baker King Kim Tak-gu, God of Work, dan Good Boy. Di layar lebar, ia terlibat dalam film Roller Coaster, The Outlaws 3, dan The Outlaws 4.