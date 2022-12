Lee Ji Hoon akan Bintangi Film Thriller Under Your Bed

AKTOR Lee Ji-hoon akan memainkan peran utama dalam film thriller baru, Under Your Bed, garapan sutradara asal Jepang Hiroyuki Tanaka.

Mengutip laporan dari Korea Times, Kamis (15/12), distributor film, Mystery Pictures, secara resmi mengumumkan bahwa produksi film thriller tersebut akan dimulai akhir bulan ini.

Film ketegangan-thriller itu diangkat berdasarkan novel Jepang dengan judul yang sama karya Kei Ohishi. Under Your Bed akan mengikuti kisah seorang pria bernama Ji-hoon (Lee) yang ditarik ke dalam angin puyuh cinta yang merusak.

Baca juga: Film Adagium Bakal Tayang 26 Januari 2023

Dalam film tersebut, aktris Lee Yun-u akan berperan sebagai Ye-eun, yang merupakan cinta pertama Ji-hoon. Tidak hanya itu, Shin Soo-hyang juga akan berperan sebagai Hyung-oh, yang merupakan suami Ye-eun.

Ini akan menjadi film berbahasa Korea pertama untuk Sabu (julukan untuk Hiroyuki Tanaka), yang karya sebelumnya termasuk film komedi kejahatan 1997, Postman Blues, dan film kejahatan 2017, Mr. Long.

Lee Ji-hoon sendiri memulai debutnya pada 2013 dengan peran kecil dalam drama remaja, School 2013, dan telah mengambil peran pendukung dan utama dalam berbagai serial, termasuk Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019), Dinner Mate ( 2020), dan River Where the Moon Rises (2021).

Dia baru-baru ini juga diketahui mengambil peran utama dalam drama karya sutradara Jang Jin, Clumsy People. (Ant/OL-1)