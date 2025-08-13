Film Animasi Panji Tengkorak Digarap Lebih dari 3 Tahun dengan 250 Tenaga Profesional

Cuplikan adegan dari film animasi Panji Tengkorak(imdb)

MENJELANG perilisan film animasi Panji Tengkorak pada 28 Agustus 2025, sutradara Daryl Wilson memberikan pandangan terkait munculnya perbandingan antara film yang digarapnya dengan Merah Putih One for All, yang tayang berdekatan di bioskop.

Menurut Daryl Wilson, wajar jika publik membandingkan dua film tersebut, mengingat keduanya hadir di waktu yang hampir bersamaan.

Namun, ia menegaskan bahwa kedua proyek memiliki pendekatan produksi yang sangat berbeda.

“Wajar ada silang pendapat, apalagi jarak tayangnya berdekatan. Tapi dari proses pengerjaan, Panji Tengkorak sangat berbeda dengan Merah Putih One for All. Panji Tengkorak melibatkan tim besar dan proses pengerjaan lebih dari tiga tahun,” jelas Daryl Wilson dalam keterangan pers, Rabu (13/8).

Lebih lanjut, Daryl menekankan bahwa Panji Tengkorak dikerjakan dengan melibatkan tenaga profesional di setiap departemen film animasi, mulai dari penata kamera (DOP), lighting, penulisan naskah, desain properti, hingga efek visual. Secara total ada sekitar 250 tenaga profesional yang terlibat.

“Kami membangun semuanya dengan detail tim properti, pencahayaan, cerita, hingga animasinya dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Total ada 250 personel yang terlibat di pembuatan Panji Tengkorak. Karena itu kami tidak terburu-buru. Target kami bukan sekadar rilis, tapi menghadirkan kualitas yang utuh dan memuaskan ekspektasi penonton. Saya yakin tidak ada yang meleset dari yang kami rencanakan,” tambahnya.

Film Panji Tengkorak diadaptasi dari komik legendaris karya Hans Jaladara, mengisahkan seorang pendekar bernama Panji yang hidup dalam kutukan ilmu hitam setelah membalas dendam atas kematian istrinya.

Dalam pencariannya untuk mengakhiri penderitaan, Panji harus mengejar pusaka sakti yang diyakini bisa membebaskannya, sambil terlibat dalam konflik besar antar kerajaan.

Dengan deretan pengisi suara ternama seperti Denny Sumargo, Aghniny Haque, Donny Alamsyah, Cok Simbara, Nurra Datau, Revaldo, Donny Damara, Prit Timothy, dan Tanta Ginting, Falcon Pictures optimistis Panji Tengkorak akan menjadi salah satu karya animasi Indonesia paling berkesan di layar lebar tahun ini.

Panji Tengkorak akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 28 Agustus 2025. (Z-1)