Chen EXO akan Tampil di KOSTCON 2025

Personel grup idola K-Pop, EXO, Chen(Soompi)

CHEN, personel grup K-Pop EXO, akan tampil di acara Korean Ost Concert (KOSTCON) 2025 bersama para pelantun lagu soundtrack drama Korea Selatan.

KOSTCON 2025 bertajuk Konser Paling Drama di Dunia akan diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, pada 2 Agustus.

"Seperti yang Anda tahu, Chen adalah member EXO, Chen menyanyikan banyak lagu-lagu OST, bukan hanya lagu-lagu K-pop," kata Direktur Korean Management Federation (KMF) Lee Myung Gil dalam konferensi pers, dikutip Selasa (15/7)

Lee menuturkan bahwa usaha untuk mengajak Chen berpartisipasi di ajang KOSTCON 2025 tidak mudah, karena jadwal solois itu cukup padat.

KOSTCON 2025 diselenggarakan oleh Kelebrity Worldwide sebagai pemilik dan inisiator konser bersama promotor HiFive Entertainment, yang berbasis di Malaysia, tmc.id sebagai promotor penyelenggaraan acara di Jakarta, serta KMF selaku perwakilan industri hiburan Korea Selatan.

Daftar penyanyi yang akan tampil dalam konser itu mencakup Lyn, pelantun lagu My Destiny dalam drama My Love from the Star; pelantun lagu Sweet dalam drama Business Proposal; Lee Mujin serta Kim Bum Soo yang melantunkan I Miss You dalam Stairway to Heaven dan I Love You di drama Uncontrollably Fond.

Selain itu, K.Will, yang membawakan lagu OST drama The Beauty Inside berjudul Beautiful Moment; Soyou yang menyanyikan lagu Miss You dalam drama Goblin; serta Heize yang melantunkan lagu Can You See My Heart di drama Hotel del Luna, lagu Round and Round, OST Goblin, dan lagu Hold Me Back di drama Queen of Tears.

Konser Paling Drama di Dunia menjanjikan pertunjukan musik yang mampu menghadirkan pengalaman emosional dan nostalgia dengan menghidupkan kembali momen-momen dalam drama Korea favorit di panggung. (Ant/Z-1)