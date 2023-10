Setelah 3 Tahun Menikah, Chen Exo Gelar Resepsi Pernikahan

PENYANYI Kim Jong-dae atau yang lebih dikenal dengan Chen member salah satu grup Korea Exo menggelar resepsi pernikahan, Minggu (22/10). Kekasihnya Chen, merupakan bukan dari kalangan selebriti.

Idol berusia 31 tahun ini mengungkapkan bahwa dia mempunyai pacar yang bukan selebriti pada tahun 2020 silam. Kabarnya, dia mendaftarkan pernikahannya dan menyambut kelahiran anak pertamanya pada April di tahun yang sama.

Pada Agustus 2023, SM Entertainment, agensi dari Exo, mengumumkan bahwa penyanyi tersebut akan menggelar upacara pernikahan pada bulan Oktober.

Baca juga: Tinggalkan SM Entertainment, D.O. Exo Dirikan Agensi Baru

Dari upacara, dekorasi yang mewah, tempatnya, resepsi, hingga undangannya, pernikahan dari penyanyi ini menerima banyak cinta dan ucapan selamat dari para penggemar. Chen yang menyambut anak keduanya pada Januari tahun lalu memilih venue yang sangat indah untuk pernikahannya.

Foto-foto menunjukkan ruangan yang dipenuhi oleh dekorasi bunga yang sangat rinci yang menghiasi meja dan bahkan menggantung di langit-langit. Sebuah bingkai besar dengan foto hitam putih pasangan pengantin juga menghiasi venue tersebut.Upacara pernikahan berlangsung saat matahari terbenam, menciptakan adegan romantis saat Chen dan istrinya menikah.

Baca juga: SM Entertainment Resmi Rilis Mini Album D.O. Exo “Expectation”

Sinar matahari senja memberikan kilauan yang indah pada Chen dan pengantin wanitanya. Untuk membuat momen ini lebih istimewa, Chen menyanyikan OST miliknya sendiri sebagai bagian dari upacara tersebut.

Para penggemar semakin bahagia ketika mereka melihat Baekhyun, Suho, Kai, Chanyeol, Sehun, Xiumin, dan D.O hadir di pernikahan tersebut. Video lainnya menunjukkan bahwa beberapa lagu Exo dinyanyikan di pernikahan tersebut. Suho menyanyikan lagu solo-nya Let's Love, sementara Chen menyanyikan Best Luck. Lagu grup mereka tahun 2013, Don't Go, juga diperdengarkan melalui orkestra.

Cinta dari para penggemar semakin meningkat karena banyak yang mengingat kritik dan kebencian yang muncul setelah Chen mengungkapkan keinginannya untuk memulai keluarga hampir tiga tahun yang lalu. Sejak pengungkapan awal tentang kehamilan pacarnya, beberapa penggemar mengirim truk protes beberapa kali untuk menuntut pengeluarannya dari Exo.

Sementara itu, Exo dinominasikan dalam kategori Best Male Group, Artist of the Year, dan Worldwide Fans' Choice dalam 2023 MAMA Awards. Upacara penghargaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 dan 29 November di Jepang. SM Entertainment juga mengumumkan pada Rabu (18/1) bahwa kontrak D.O dengan perusahaan tersebut akan berakhir bulan depan, tetapi dia akan tetap menjadi bagian dari grup. Dia telah mendirikan perusahaan baru bersama mantan manajer SM dan akan melanjutkan aktivitas akting dan musik melalui perusahaan tersebut. (Z-10)