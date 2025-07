Resepsi Kedua Luna Maya dan Maxime Bouttier, Tamu Membludak hingga Undang Sheila on 7

Pasangan aktor Maxime Bouttier dan aktris Luna Maya menyamp(ANTARA/Abdu Faisal)

AKTRIS Luna Maya dan Maxime Bouttier kembali berbagi kebahagiaan dalam resepsi pernikahan kedua mereka yang digelar meriah di Four Season, Jakarta Selatan pada Rabu (30/7). Setelah menggelar serangkaian acara sakral di Bali pada Mei lalu, pasangan ini memilih Jakarta untuk merayakan cinta mereka bersama rekan kerja, kolega, dan teman-teman yang belum sempat hadir di Pulau Dewata.

Jakarta menjadi pilihan lokasi resepsi kedua Luna dan Maxime karena keduanya memiliki banyak rekan kerja dan rekanan, sekaligus keduanya tinggal di Jakarta.

“Karena kami berpikir, kami tinggal dan bekerja di sini. Jadi, will be nice kalau kami rayakanlah ya ke teman yang kemarin belum sempat diundang di Bali dan juga kolega rekan kerja, partner. Dan ya semuanya lah ya,” kata Luna Maya di Four Season, Jakarta Selatan, Rabu, (30/7).

Konsep resepsi kali ini berbeda total saat di Bali yang penuh warna. Untuk resepsi di Jakarta, Luna Maya mengusung tema monokrom Sun and Moon dengan dresscode hitam atau putih untuk para tamu.

“Kami pengen monokrom hari ini, benar-benar tidak ada warna lain lagi,” ujar Luna Maya.

Yang menarik, jumlah tamu yang hadir jauh melampaui ekspektasi. Dari 500 undangan, menjadi 800 orang yang hadir. Padahal, kapasitas gedung hanya untuk 700 orang. Namun, ia tetap menyambut bahagia kehadiran para tamu.

“Undangan harusnya 500, jadinya hampir 800 dan jujur aku enggak tahu bagaimana. Kami mau nolak itu kayak udah deh, udah deh, tapi happy juga mereka datang walau akhirnya sedikit lebih kapasitas,” ungkap Luna Maya.

Kemeriahan resepsi juga didukung oleh kehadiran spesial Sheila On 7, band impian Maxime Bouttier sejak kecil.

“Itu sih impian aku sih dari kecil,” tutur Maxime.

Luna Maya menjelaskan hiburan ini merupakan hadiah dari salah satu partner mereka. “Kebetulan kami ingin say thanks to our partner juga ya, Zap Premier. Sebenarnya entertainment ini dihadiahi oleh mereka,” jelas Luna Maya, yang dengan gigih membujuk Adam dan Eross untuk tampil.

“Aku telah membujuk Adam dan Eross, please, please resepsi datang, aku nikah cuma sekali,” kenang Luna Maya bahagia. (H-2)