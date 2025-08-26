Ini Film dan Serial Davina Karamoy Selain Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung

Davina Karamoy(Dok. Instagram @davinaakaramoy)

AKTRIS Davina Karamoy memerankan film terbaru berjudul Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. Davina beradu akting dengan Rigen Rakelna sebagai tokoh utama, Kang Solah. Film tersebut memberikan sentuhan humor, horor absurd, dengan beberapa komedian ternama yang terlibat. Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung menjanjikan petualangan baru yang lebih seru, kocak, dan penuh kejutan. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2025.

Selain di film itu, Davina juga telah memerankan sejumlah film dan serial lainnya. Yuk, simak berikut beberapa rekomendasinya;

Ipar Adalah Maut menjadi salah satu film yang cukup viral dan sukses di Netflix. Davina berperan sebagai Rani, sosok adik yang terjebak dalam drama rumah sang kakak. Film ini tak hanya menuai banyak penonton, Davina juga mendapatkan penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik di ajang nasional.

2. Culture Shock (2024)

Serial Culture Shock yang tayang di Netflix diperankan oleh Davina Karamoy dan Ajil Ditto. Serial ini mengangkat kisah pelajar yang pindah sekolah dari kota ke daerah. Culture Shock dengan genre drama remaja komedi ini mengangkat cerita ringan yang dekat dengan Gen Z.

3. Dendam Malam Kelam (2025)

Film yang tayang 28 Mei 2025 ini bergenre horor. Davina memerankan tokoh Sarah, seorang wanita simpanan yang terseret dalam misteri kematian istri sah dari kekasihnya. Film ini menjadi pembuktian kemampuan akting Davina dalam genre horor yang menegangkan.

4. Perewangan (2024)

Film bergenre thriller ini menjadikan Davina Karamoy sebagai tokoh utama bernama Maya. Cerita film ini mengangkat kisah mistis dan balas dendam arwah yang menghantui sebuah desa.

5. Jin & Jun (2023)

Film komedi fantasi ini menghadirkan nostalgia sekaligus cerita baru. Davina berperan sebagai Sarah, karakter pendukung yang ikut mewarnai kisah remaja yang bersahabat dengan jin pada film yang dirilis di Netflix ini.(M-2)