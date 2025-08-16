Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Film Pengepungan di Bukit Duri Ceritanya Tentang Apa?

Fathurrozak
16/8/2025 13:22
Film Pengepungan di Bukit Duri Ceritanya Tentang Apa?
Adegan di film Pengepungan di Bukit Duri.(Dok. Prime Video)

FILM Pengepungan di Bukit Duri saat ini sudah  bisa ditonton di Prime Video. Film garapan penulis dan sutradara Joko Anwar ini sebelumnya tayang lebih dulu di bioskop dan berhasil mencatatkan 1,8 juta lebih penonton.

Saat tayang, beberapa diskursus tentang film ini pun muncul. Mulai dari tentang pendidikan hingga sejarah kekerasan 1998. Lalu seperti apa cerita film Pengepungan di Bukit Duri?

Berlatar tahun 2027, Pengepungan di Bukit Duri mengikuti kisah Edwin (Morgan Oey). Sebelum kakaknya meninggal, Edwin berjanji untuk menemukan anak kakaknya yang hilang. Pencarian Edwin membawanya menjadi guru di SMA Duri, sekolah untuk anak-anak bermasalah.

Di sana, Edwin harus berhadapan dengan murid-murid paling beringas sambil mencari keponakannya. ketika akhirnya dia menemukan anak kakaknya, kerusuhan pecah di seluruh kota dan mereka terjebak di sekolah, melawan anak-anak brutal yang kini mengincar nyawa mereka.

Selain Morgan Oey, film ini turut dibintangi oleh Omara Esteghlal, Hana Pitrashata Malasan, Endy Arfian, Fatih Unru, Satine Zaneta, Dewa Dayana, Florian Rutters, Faris Fadjar Munggaran, Sandy Pradana, Farandika, Raihan Khan, Sheila Kusnadi, Millo Taslim, dan Bima Azriel. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
