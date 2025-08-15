Boston Celtics Terjual Rp99 Triliun, Jadi Klub Olahraga AS Termahal

Para pemain Boston Celtics.(AFP/Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

NBA secara resmi menyetujui penjualan Boston Celtics kepada kelompok investor yang dipimpin Bill Chisholm dengan nilai mencapai US$6,1 miliar atau sekitar Rp99 triliun, menjadikannya penjualan termahal untuk klub olahraga di Amerika Serikat (AS).

Mengutip laman resmi NBA, penjualan ini telah disetujui secara bulat oleh Dewan Gubernur NBA pada Rabu (13/8) waktu setempat dan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Chisholm, seorang pengusaha ekuitas swasta dan lulusan Wharton School, akan mengambil alih kepemilikan minimal 51% dan mendapatkan kendali penuh atas klub paling berprestasi di NBA ini pada 2028.

Nilai kepemilikan penuh tersebut diperkirakan bisa meningkat menjadi US$7,3 miliar.

Sebagai perbandingan, rekor sebelumnya untuk tim olahraga AS adalah pembelian Washington Commanders di NFL sebesar US$6,05 miliar pada 2023.

Untuk NBA sendiri, rekor sebelumnya adalah US$4 miliar saat Mat Ishbia membeli Phoenix Suns pada tahun yang sama.

Kelompok baru pimpinan Chisholm juga mencakup pengusaha asal Boston Rob Hale, yang merupakan pemegang saham Celtics saat ini, dan Bruce Beal Jr.

Mereka berhasil mengungguli tawaran dari setidaknya dua grup lainnya, termasuk satu yang dipimpin mantan pemilik minoritas Celtics, Steve Pagliuca.

Pagliuca kemudian mengalihkan perhatiannya ke WNBA dengan rencana membeli Connecticut Sun seharga US$325 juta dan memindahkannya ke Boston. Namun, kesepakatan ini masih menunggu persetujuan resmi dari Dewan Gubernur WNBA.

Boston Celtics, yang dibeli oleh Wyc Grousbeck dan kelompoknya pada 2002 seharga US$360 juta kini mencatatkan sejarah sebagai tim pertama dalam liga utama AS yang melampaui angka US$6 miliar dalam transaksi kepemilikan.

Di bawah Grousbeck, Celtics meraih dua gelar NBA pada 2008 dan 2024, serta mempertahankan status mereka sebagai tim dengan koleksi gelar terbanyak, yakni 18 trofi.

Sebagai catatan, meski nilai penjualan Celtics memecahkan rekor harga jual, potensi pembelian saham pengendali Los Angeles Lakers oleh Mark Walter bisa memecahkan rekor valuasi tertinggi.

Jika kesepakatan itu rampung, nilai total Lakers diperkirakan mencapai US$10 miliar. Namun, belum ada kejelasan berapa persentase yang akan dikuasai Walter, sementara pemilik saat ini Jeanie Buss disebut akan tetap mempertahankan minimal 15% saham. (Ant/Z-1)