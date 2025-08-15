Boston Celtics Terjual Rp99 Triliun, Jadi Klub Olahraga AS Termahal

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
NBA secara resmi menyetujui penjualan Boston Celtics kepada kelompok investor yang dipimpin Bill Chisholm dengan nilai mencapai US$6,1 miliar atau sekitar Rp99 triliun, menjadikannya penjualan termahal untuk klub olahraga di Amerika Serikat (AS).
Mengutip laman resmi NBA, penjualan ini telah disetujui secara bulat oleh Dewan Gubernur NBA pada Rabu (13/8) waktu setempat dan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.
Chisholm, seorang pengusaha ekuitas swasta dan lulusan Wharton School, akan mengambil alih kepemilikan minimal 51% dan mendapatkan kendali penuh atas klub paling berprestasi di NBA ini pada 2028.
Nilai kepemilikan penuh tersebut diperkirakan bisa meningkat menjadi US$7,3 miliar.
Sebagai perbandingan, rekor sebelumnya untuk tim olahraga AS adalah pembelian Washington Commanders di NFL sebesar US$6,05 miliar pada 2023.
Untuk NBA sendiri, rekor sebelumnya adalah US$4 miliar saat Mat Ishbia membeli Phoenix Suns pada tahun yang sama.
Kelompok baru pimpinan Chisholm juga mencakup pengusaha asal Boston Rob Hale, yang merupakan pemegang saham Celtics saat ini, dan Bruce Beal Jr.
Mereka berhasil mengungguli tawaran dari setidaknya dua grup lainnya, termasuk satu yang dipimpin mantan pemilik minoritas Celtics, Steve Pagliuca.
Pagliuca kemudian mengalihkan perhatiannya ke WNBA dengan rencana membeli Connecticut Sun seharga US$325 juta dan memindahkannya ke Boston. Namun, kesepakatan ini masih menunggu persetujuan resmi dari Dewan Gubernur WNBA.
Boston Celtics, yang dibeli oleh Wyc Grousbeck dan kelompoknya pada 2002 seharga US$360 juta kini mencatatkan sejarah sebagai tim pertama dalam liga utama AS yang melampaui angka US$6 miliar dalam transaksi kepemilikan.
Di bawah Grousbeck, Celtics meraih dua gelar NBA pada 2008 dan 2024, serta mempertahankan status mereka sebagai tim dengan koleksi gelar terbanyak, yakni 18 trofi.
Sebagai catatan, meski nilai penjualan Celtics memecahkan rekor harga jual, potensi pembelian saham pengendali Los Angeles Lakers oleh Mark Walter bisa memecahkan rekor valuasi tertinggi.
Jika kesepakatan itu rampung, nilai total Lakers diperkirakan mencapai US$10 miliar. Namun, belum ada kejelasan berapa persentase yang akan dikuasai Walter, sementara pemilik saat ini Jeanie Buss disebut akan tetap mempertahankan minimal 15% saham. (Ant/Z-1)
Joe Mazzulla baru saja menyelesaikan musim ketiganya bersama Boston Celtics, yang salah satunya berakhir juara pada musim 2023-2024.
Kesepakatan tersebut akan terjadi saat dimulainya tahun kompetisi baru NBA pada 6 Juli dengan Kristaps Porzingis akan menuju Atlanta Hawks bersama satu pilihan draft putaran kedua.
Operasi ini dilakukan setelah terungkap bahwa Jaylen Brown bermain dengan meniskus kanan yang robek sebagian selama satu bulan terakhir musim reguler hingga seluruh fase playoff NBA.
Sejak bulan Maret, Brown menerima suntikan untuk meredakan nyeri agar tetap dapat berkontribusi dalam upaya Celtics mempertahankan gelar juara.
Boston Celtics berupaya menjadi tim ke-14 dalam sejarah NBA yang bangkit dari ketertinggalan 1-3 dalam seri playoff.
berolahraga 45 menit dengan latihan interval intensitas tinggi, dapat memicu lonjakan myokine dan menekan pertumbuhan sel kanker payudara hingga 30 persen.
Berlari adalah salah satu olahraga yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, mulai dari menurunkan tekanan darah hingga menjaga berat badan ideal.
Ajang ini diikuti 335 atlet terdiri dari 128 atlet disabilitas dari 13 provinsi dan lebih dari 200 peserta umum.
Olahraga selama ini identik dengan tubuh bugar dan sehat. Namun, manfaatnya melampaui aspek fisik — kesehatan mental juga ikut terjaga.
Langkah ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mencetak atlet profesional yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di kancah nasional dan internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved