Boston Celtics Perpanjang Kontrak Joe Mazzulla

Pelatih Boston Celtics Joe Mazzulla(AFP/AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

BOSTON Celtics memperpanjang kontrak pelatih kepala Joe Mazzulla dalam kontrak jangka panjang, namun nilai kesepakatan tidak diungkapkan oleh klub NBA tersebut.

Di laman daring Celtics, dikutip Senin (11/8), Presiden Celtics Brad Stevens mengatakan klubnya menginginkan Mazzulla tetap menjadi pelatih kepala dalam jangka panjang, meski kepastian lama kontraknya belum bisa diumumkan.

"Dia memahami pekerjaannya dan memiliki hasrat terhadap Celtics yang hanya bisa disaingi oleh penggemar paling setia kami," kata dia.

Stevens memuji Mazzulla sebagai pemimpin berbakat dan berdedikasi tinggi dalam memajukan klub.

"Dia telah bekerja keras dan meraih prestasi luar biasa dalam tiga tahun pertamanya, termasuk rata-rata lebih dari 60 kemenangan per musim dan membawa Celtics menjadi juara NBA 2024," ujar Stevens.

Mazzulla sendiri menyebut kontrak baru ini berkah.

"Saya tidak akan berada di sini tanpa iman, istri, dan anak-anak saya, jadi kami bersyukur atas kemitraan dengan kelompok kepemilikan, bimbingan Brad (presiden klub), dukungan dari staf, serta terpenting terima kasih kepada para pemain yang saya latih selama tiga musim terakhir," kata dia.

Dia menantikan terus berkiprah di NBA dengan semangat tinggi, demi mengembangkan Celtics dan mengharumkan nama Kota Boston.

Pelatih berusia 37 tahun itu baru saja menyelesaikan musim ketiganya bersama Boston Celtics, yang salah satunya berakhir juara pada musim 2023-2024.

Dia menjadi pelatih kepala termuda kedua yang memenangi Final NBA setelah Bill Russell, pada musim 1968-1969. Russell menjuarai liga sebagai pemain merangkap pelatih dalam usia 35 tahun.

Sejak menjadi pelatih kepala, Mazzulla memimpin Celtics ke babak playoff setiap musim, dengan 182 kemenangan dan 64 kekalahan pada musim reguler.

Celtics setidaknya meraih 57 kemenangan setiap musim, bahkan menembus 60 kemenangan dalam dua musim terakhir.

Mazzulla bergabung dengan Celtics pada 2019 sebagai asisten pelatih, kemudian ditunjuk sebagai pelatih kepala interim pada awal musim 2022-2023 setelah Ime Udoka diskors tim.

Status interim tersebut dicabut pada Februari 2023, disertai perpanjangan kontrak pertama sebagai pelatih kepala. (Ant/Z-1)