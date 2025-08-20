Grup Chisholm Ambil Alih Kepemilikan Boston Celtics

Logo Boston Celtics terlihat di markas klub NBA tersebut, TD Garden.(AFP/NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / Getty Images)

GRUP Chisholm, yang dimiliki William Chisholm, secara resmi mengambil alih kepemilikan mayoritas Boston Celtics, setelah Dewan Gubernur NBA memberikan persetujuan penuh atas akuisisi tersebut.

Di laman daring NBA, yang dikutip Selasa (19/8), usai akuisisi itu, Chisholm akan menjabat sebagai Governor Boston Celtics, sementara Wyc Grousbeck dan Aditya Mittal bertindak sebagai alternate governor.

"Ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan bagi saya dan keluarga, karena merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari grup investor ini yang terdiri dari orang-orang sukses dan peduli terhadap Celtics maupun komunitas Boston," kata Chisholm.

Baca juga : Boston Celtics Terjual Rp99 Triliun, Jadi Klub Olahraga AS Termahal

Dia menjelaskan, Grousbeck tetap akan menjalankan peran sebagai co-owner sekaligus chief executive officer (CEO) yang mengawasi operasional harian tim, bersama Chisholm dan jajaran manajemen yang ada.

Pria paruh baya itu mengaku, pencapaian kesepakatan pergantian kepemilikan itu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Sebab, dia lahir dan besar di kawasan Boston serta merupakan penggemar Celtics.

Grup investor yang dipimpin Chisholm mencakup sejumlah nama pengusaha dan pemilik saham lain di Celtics, antara lain Grousbeck, Mittal, Bruce Beal, Andrew Bialecki, Dom Ferrante, Rob Hale, Mario Ho, dan Ian Loring.

Baca juga : Boston Celtics Perpanjang Kontrak Joe Mazzulla

Firma investasi global Sixth Street juga menjadi salah satu pihak utama dalam kelompok investasi itu.

"Atas nama grup kami, saya sangat senang bisa bermitra dengan Wyc, Brad Stevens, dan Rich Gotham untuk membawa organisasi (klub) ini lebih bagus ke depan, sehingga kami berkomitmen melanjutkan warisan Celtics dan menambah gelar juara," ujar dia yang sudah tidak

sabar menunggu NBA 2025-2026 dimulai.

Sementara itu, Wyc Grousbeck menegaskan dirinya tetap berkomitmen penuh untuk membantu Celtics meraih kejayaan baru setelah 23 tahun memimpin klub.

"Celtics telah menjadi karya hidup selama lebih dari dua dekade dan perjalanan ini kini berlanjut, jadi saya sangat bersemangat bisa berdiri bersama untuk mengejar gelar juara lainnya," kata dia.

Celtics, yang berdiri pada 1946, merupakan salah satu klub paling bersejarah di NBA.

Tim yang bermarkas di TD Garden itu telah meraih 18 gelar juara NBA dan lebih dari 40 pemainnya masuk dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Lewat kepemimpinan baru di bawah William Chisholm, Celtics menegaskan komitmen untuk melanjutkan tradisi juara, sekaligus memperkuat

kontribusi sosial bagi komunitas Boston. (Ant/Z-1)