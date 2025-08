Pebasket San Antonio Spurs De'Aaron Fox(AFP/JORDAN JOHNSON / NBAE / Getty Images )

PEBASKET De'Aaron Fox memperpanjang kontrak maksimal empat tahun dengan San Antonio Spurs senilai US$229 juta (Rp3,7 triliun) sehingga mengikat pemain itu hingga akhir musim 2029-2030.

Di laman NBA, Selasa (5/8), Spurs menyatakan perpanjangan kontrak mulai berlaku pada musim 2026-2027 sehingga Fox masih menjalani tahun terakhir dari kontrak lamanya, senilai US$163 juta yang sebelumnya bermasa lima tahun.

Pebasket berusia 27 tahun itu bergabung dengan Spurs melalui pertukaran pemain dari Sacramento Kings pada batas waktu transfer musim 2024-2025 pada 3 Februari.

Dalam 17 pertandingan bersama Spurs, dia membukukan rata-rata 19,7 poin per laga (ppg), 6,8 assist per laga (apg), dan 4,8 rebound per laga (rpg), sebelum cedera jari membuatnya absen hingga akhir musim.

Selama musim 2024-2025, Fox bermain dalam 62 pertandingan dan membukukan rata-rata 23,5 ppg, 6,3 apg, serta 4,8 rpg, yang notabene angka yang dicapai dalam jersei Kings dan Spurs.

Dia cedera sejak latihan pramusim bersama Kings, sebelum ditukar ke San Antonio Spurs.

Fox adalah salah satu guard terbaik NBA dan pernah masuk All-Star serta All-NBA Third Team pada musim 2022-2023 bersama Kings.

Pada musim berikutnya, dia membukukan rata-rata 26,6 ppg atau tertinggi dalam kariernya, serta memimpin liga dalam kategori steal.

Spurs kini membangun tim masa depan dengan Fox sebagai salah satu pilar utama bersama Victor Wembanyama, bintang muda asal Prancis yang juga berstatus All-Star.

Pada NBA Draft 2025, Spurs menambah kedalaman skuad dengan merekrut guard Dylan Harper di urutan kedua dan Carter Bryant di posisi ke-14.

Keduanya akan bergabung dengan para pemain muda dan berpengalaman seperti Stephon Castle (Rookie of the Year 2025), Harrison Barnes, Jeremy Sochan, Devin Vassell, dan Keldon Johnson.

Spurs kini memiliki kombinasi ideal talenta muda dan pengalaman sehingga menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di Wilayah Barat. (Ant/Z-1)