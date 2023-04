De'Aaron Fox Jadi Pemenang Pertama Penghargaan Clutch Player of the Year

GUARD Sacramento Kings De'Aaron Fox, Rabu (19/4) WIB, terpilih menjadi pemenang pertama penghargaan NBA Clutch Player of the Year.

Pebasket berusia 25 tahun itu memperoleh 91 dari 100 suara urutan pertama dari panel media setelah meraih nominasi dari pelatih klub NBA.

"Penghargaan ini akan masuk dalam ruang memorabilia saya," ujar Fox.

Fox membukukan raihan rata-rata 25 poin, 6,1 rebound, dan 1,1 steal per pertandingan. Dia mencetak 194 poin 'clutch', setidaknya lima poin di lima menit terakhir laga.

"Saya selalu mengatakan kepada orang-orang agar tidak takut gagal. Anda tidak akan melesakkan semua tembakan yang Anda buat namun rekan setim saya dan pelatih selalu membuat saya dalam posisi melesakkan pukulan sehingga saya bisa mempercayai diri dan melepaskan tembakan di saat penting," papar Fox.

Fox membatu Kings unggul 2-0 atas juara bertahan NBA Golden State Warriors di laga putaran pertama playoff NBA dengan laga ketiga dari sistem best of seven akan dimainkan di San Francisco, Jumat (21/4) WIB.

Finalis untuk penghargaan Clutch Player of the Year kali ini adalah forward Miami Heat Jimmy Butler dan forward Chicago Bulls DeMar DeRozan. (AFP/Z-1)