Denver Nuggets Tukar Dario Saric ke Sacramento Kings Demi Dapatkan Jonas Valanciunas

Pebasket Denver Nuggets Dario Saric(AFP/EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

DENVER Nuggets menukar Dario Saric ke Sacramento Kings demi mendapatkan jasa center veteran Jonas Valanciunas, untuk menghadapi NBA musim 2025-2026.

Di laman NBA yang dikutip di Jakarta, Rabu (2/7), perombakan daftar nama pemain (rosters) terus dilakukan oleh Nuggets di bursa offseason, dengan mengganti forward center mereka.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi Nuggets untuk memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi big man.

Baca juga : Nikola Jokic Raih Triple-double Keempat saat Nuggets kalahkan Kings

Manajemen klub itu menilai, pemain berumur 32 tahun asal Lithuania telah menjalani 13 musim di NBA dengan kontribusi positif.

Pada musim lalu, dia mencatatkan rata-rata 10,4 poin per gim (ppg) 7,7 rebound per gim (rpg), dan dua assist per gim (apg) saat memperkuat dibagi antara Washington Wizards dan Sacramento Kings.

Saat di Wizards, Valanciunas tampil solid dengan rata-rata 11,5 ppg dan 8,2 rpg dalam 20,1 menit per laga. Namun setelah ditukar ke Kings, menit bermain dan produksinya menurun menjadi rata-rata 8,7 ppg dan tujuh rpg dalam 16,9 menit, selama melakoni 32 pertandingan.

Baca juga : Meski Jokic Cetak 50 Poin, Nuggets Tetap Kalah dari Kings

Di sisi lain, Dario Saric akan bergabung dengan Kings setelah musim yang kurang impresif bersama Nuggets.

Dia sempat mengaktifkan opsi pemainnya untuk musim 2024-2025, tetapi hanya tampil dalam 16 pertandingan dengan rata-rata 3,5 ppg, 3,1 rpg, dan 1,4 apg.

Torehan angka itu jauh menurun dibanding musim sebelumnya bersama Warriors, karena dia mampu membukukan delapan poin, 4,4 rpg, dan 2,3 apg.

Sebelumnya, Nuggets juga telah melakukan pergerakan besar dengan menukar Michael Porter Jr. ke Brooklyn Nets untuk mendatangkan swingman Cameron Johnson, serta mengontrak kembali Bruce Brown dengan kesepakatan satu tahun.

Brown merupakan salah satu pilar penting saat Nuggets menjuarai NBA pada 2023. (Ant/Z-1)