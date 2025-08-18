Dilraba Dilmurat Jadi Polisi Tangguh di Drama China Pedang Mawar

Poster serial drama China Pedang Mawar(MI/HO)

DUNIA drama China kembali diramaikan dengan kehadiran serial aksi-investigatif terbaru Pedang Mawar (Sword Rose), yang dibintangi aktris papan atas Dilraba Dilmurat.

Drama ini juga menghadirkan jajaran bintang lain seperti Kim Scar, You Yongzhi, Li Zhi, Wang Yizhe, Gao Jicai, dan Xia Xing, menyajikan kombinasi cerita yang menegangkan, emosional, dan penuh kejutan.

Pedang Mawar berpusat pada kisah Hua Deng Yan, diperankan oleh Dilraba Dirmulat adalah seorang polisi wanita cerdas dan berani.

Motivasi pribadinya terpicu oleh tragedi masa lalu, kematian sahabat masa kecil yang diduga terkait perdagangan manusia. Demi mengungkap kebenaran, Deng Yan bertekad bergabung dengan tim antiperdagangan manusia di Kota Tianhai.

Tidak disangka, sebuah operasi penyelamatan darurat membuat namanya mencuat dan mengantarkannya pada posisi strategis, direktur sementara tim anti-perdagangan manusia.

Namun, jabatan itu bukan tanpa tantangan. Rekan-rekan setim, termasuk seorang mantan agen intelijen berpengalaman, sempat meragukan kemampuannya.

Dalam setiap misi, Deng Yan dihadapkan pada kasus-kasus yang tidak hanya rumit secara hukum, tetapi juga penuh risiko di lapangan.

Mulai dari penculikan anak, eksploitasi buruh, hingga penyelundupan manusia lintas negara, semua kasus membawa potongan-potongan petunjuk menuju satu kebenaran besar, adanya jaringan kriminal yang beroperasi diam-diam namun memiliki pengaruh luas.

Ketegangan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dinamika internal tim. Deng Yan harus membangun kepercayaan, menyatukan visi, dan membuktikan kepemimpinannya. Seiring perjalanan, ia tumbuh menjadi sosok pemimpin yang mampu menggabungkan ketegasan, empati, dan strategi.

Pedang Mawar termasuk dalam genre aksi-investigatif dengan latar penegakan hukum di perkotaan. Serial ini mengangkat isu perdagangan manusia dan eksploitasi, dibalut cerita yang mengedepankan kerja sama tim dan integritas.

Drama ini telah tayang di platform streaming WeTV, dengan total 32 episode. (Z-1)