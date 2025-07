Netflix Rilis Poster dan Teaser Anyar Stranger Things Musim Kelima

Poster season 5 serial Stranger Things(Instagram @strangerthingstv)

NETFLIX akhirnya mulai merilis poster serta teaser terbaru dari serial populernya yang memasuki musim terakhir yaitu Stranger Things yang disiapkan tayang dalam tiga babak.

Dalam keterangan pers Netflix, dikutip Minggu (20/7), penayangan babak pertama akan berlangsung pada 27 November 2025 dengan total empat episode, lalu babak kedua pada 26 Desember 2025 dengan total empat episode, dan episode pamungkas pada 1 Januari 2026.

Hadir sebagai penghormatan terhadap genre film klasik 1980-an yang memikat banyak orang, Stranger Things merupakan serial drama mendebarkan yang berlatar di kota Hawkins, Indiana, yang tampak biasa-biasa saja di permukaan namun ternyata menyimpan banyak rahasia.

Baca juga : Teaser Season 5 Stranger Things Dirilis

Setelah seorang bocah laki-laki bernama Will Byers mendadak hilang tanpa jejak, sekelompok kawan erat serta keluarganya mencari keberadaan Will dan terlibat dalam sejumlah peristiwa yang amat berbahaya.

Pada musim kelimanya, Stranger Things mengambil latar kejadian di musim gugur 1987 di Hawkins, Indiana. Suasana terpecah oleh pembukaan Rifts dan para pahlawan yang dipersatukan oleh satu tujuan: menemukan dan membunuh Vecna.

Baca juga : Versi Teater Stranger Things Tayang Perdana di London

Namun makhluk tersebut telah menghilang, keberadaan dan rencananya pun tak diketahui. Misi Mike dan kawan-kawan menjadi semakin rumit akibat tindakan pemerintah yang memberlakukan karantina militer di kota tersebut dan perburuan terhadap Eleven yang semakin intensif dan memaksanya untuk bersembunyi.

Menjelang hari peringatan hilangnya Will, muncul pula rasa takut yang mendalam. Pertempuran terakhir semakin dekat, membawa kegelapan yang lebih dahsyat serta lebih mematikan daripada apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya.

Demi mengakhiri mimpi buruk ini, semua orang harus bersatu dan bertempur bersama untuk terakhir kalinya.

Diciptakan oleh The Duffer Brothers, Stranger Things diproduksi oleh Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment. The Duffer Brothers bertindak sebagai produser eksekutif, bersama Shawn Levy dari 21 Laps Entertainment dan Dan Cohen.

Film ini dibintangi sederet bintang ternama seperti Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler),dan Charlie Heaton (Jonathan Byers).

Stranger Things pertama kali tayang pada Juli 2016 dan dengan segera menjadi salah satu serial Netflix yang paling populer. Musim keempatnya, yang telah tayang pada Mei 2022, ditonton sebanyak 140,7 juta jam.

Stranger Things telah meraih lebih dari 70 penghargaan di seluruh dunia, termasuk Emmy dan Screen Actors Guild untuk Penampilan Terbaik oleh Grup dalam Serial Drama, dan telah mendapatkan lebih dari 230 nominasi. (Ant/Z-1)