Rating 5 Drama Korea On-Going Tertinggi Pekan Ini

Industri hiburan Korea Selatan kembali diramaikan dengan persaingan ketat di layar kaca. Pekan ini,1-4 Agustus 2025, beberapa drama Korea on-going mencatatkan rating tinggi berdasarkan data Nielsen Korea.
Dari kisah hukum yang menegangkan hingga drama olahraga yang memacu adrenalin, inilah daftar drama dengan rating tertinggi pekan ini.
Drama besutan tvN ini berhasil memikat penonton lewat kisah dunia hukum yang dipadukan dengan intrik politik dan konflik personal. Episode ke-10 mencatat lonjakan signifikan dan menjadi drama Korea on-going dengan rating tertinggi pekan ini.
Drama bertema olahraga ini memadukan kisah perjuangan tim rugby dengan drama kehidupan personal para pemainnya. Peningkatan rating dari episode 3 ke 4 menunjukkan respons positif dari penonton.
Drama baru JTBC ini memulai debut pekannya dengan rating yang cukup solid. Mengangkat latar kehidupan para bartender dan kisah personal di balik meja bar, Beyond the Bar masuk daftar tiga besar drama on-going pekan ini.
Meskipun berada di luar dua besar, drama ini tetap mendapatkan perhatian publik berkat akting memukau para pemerannya dan alur cerita yang emosional.
Drama adaptasi yang cukup kontroversial ini memiliki rating lebih rendah dibanding drama top lainnya, namun tetap menyasar penonton setia dengan tema yang unik dan berani.
Berdasarkan data Nielsen Korea untuk periode 1–4 Agustus 2025, urutan rating drama Korea on-going tertinggi adalah sebagai berikut:
Bagi pecinta drakor, pekan ini penuh pilihan menarik dengan genre yang beragam, mulai dari hukum, olahraga, hingga drama slice of life. (Z-10)
