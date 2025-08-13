Rating 5 Drama Korea On-Going Tertinggi Pekan Ini

Ratting drama korea on going tertinggi.(Dok. Netflix)

Industri hiburan Korea Selatan kembali diramaikan dengan persaingan ketat di layar kaca. Pekan ini,1-4 Agustus 2025, beberapa drama Korea on-going mencatatkan rating tinggi berdasarkan data Nielsen Korea.

Dari kisah hukum yang menegangkan hingga drama olahraga yang memacu adrenalin, inilah daftar drama dengan rating tertinggi pekan ini.

1. Law and the City - tvN

Episode 9 (2 Agustus 2025): 5,5%

Episode 10 (3 Agustus 2025): 6,1% ⭐ Tertinggi pekan ini

Drama besutan tvN ini berhasil memikat penonton lewat kisah dunia hukum yang dipadukan dengan intrik politik dan konflik personal. Episode ke-10 mencatat lonjakan signifikan dan menjadi drama Korea on-going dengan rating tertinggi pekan ini.

2. The Winning Try - SBS

Episode 3 (1 Agustus 2025): 5,1%

Episode 4 (2 Agustus 2025): 5,4%

Drama bertema olahraga ini memadukan kisah perjuangan tim rugby dengan drama kehidupan personal para pemainnya. Peningkatan rating dari episode 3 ke 4 menunjukkan respons positif dari penonton.

3. Beyond the Bar - JTBC

Drama baru JTBC ini memulai debut pekannya dengan rating yang cukup solid. Mengangkat latar kehidupan para bartender dan kisah personal di balik meja bar, Beyond the Bar masuk daftar tiga besar drama on-going pekan ini.

4. The Nice Guy - JTBC

Meskipun berada di luar dua besar, drama ini tetap mendapatkan perhatian publik berkat akting memukau para pemerannya dan alur cerita yang emosional.

5. Mary Kills People - MBC

Drama adaptasi yang cukup kontroversial ini memiliki rating lebih rendah dibanding drama top lainnya, namun tetap menyasar penonton setia dengan tema yang unik dan berani.

Kesimpulan

Berdasarkan data Nielsen Korea untuk periode 1–4 Agustus 2025, urutan rating drama Korea on-going tertinggi adalah sebagai berikut:

Law and the City – 6,1%

The Winning Try – 5,4%

Beyond the Bar – debut solid di posisi tiga besar

Bagi pecinta drakor, pekan ini penuh pilihan menarik dengan genre yang beragam, mulai dari hukum, olahraga, hingga drama slice of life. (Z-10)