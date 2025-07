5 Drama Korea Akhir Pekan Juli 2025 yang Wajib Masuk Daftar Tontonan Kamu

Drama Korea yang tayang weekend di bulan Juli 2025(Hotstar)

Jika kamu penggemar drama Korea, pasti sudah tahu bahwa banyak drama menarik yang tayang setiap akhir pekan. Terutama di bulan Juli 2025, berbagai drama Korea yang bergenre beragam hadir dengan cerita yang seru dan menarik. Bagi kamu yang ingin tahu drama Korea apa saja yang tayang setiap akhir pekan pada bulan ini, simak daftar lengkapnya berikut ini!

Jadwal Tayang: Jumat & Sabtu, Pukul 20:50 KST (19:50 WIB)

Platform Streaming: JTBC, Disney+, TVING

Genre: Noir, Melodrama

Sinopsis:

"The Nice Guy" mengisahkan Park Seok Chul (Lee Dong Wook), seorang gangster yang bercita-cita menjadi penulis, dan Kang Mi Young (Lee Sung Kyung), seorang penyanyi dengan trauma masa lalu. Cerita berfokus pada hubungan mereka yang berkembang di tengah dunia kriminal yang keras. Drama ini penuh dengan intrik dan ketegangan yang memikat, cocok bagi penggemar cerita gelap dengan sentuhan romansa.

Kenapa Harus Ditonton?

Bagi penggemar drama dengan karakter kuat dan konflik yang mendalam, "The Nice Guy" menawarkan plot yang penuh kejutan dan pertarungan batin antara kebaikan dan kejahatan.

Jadwal Tayang: Sabtu & Minggu, Pukul 21:20 KST (20:20 WIB)

Platform Streaming: tvN, Disney+

Genre: Drama Hukum, Komedi

Sinopsis:

"Law and the City" mengikuti kisah lima pengacara muda yang bekerja di Seocho-dong, pusat hukum Korea Selatan. Mereka menghadapi berbagai kasus kompleks yang menantang keahlian dan moralitas mereka. Drama ini menggabungkan elemen drama hukum dengan humor segar yang membuat setiap episodenya tidak hanya cerdas, tapi juga menghibur.

Kenapa Harus Ditonton?

Bagi kamu yang menyukai drama dengan dinamika karakter yang cerdas, "Law and the City" memberikan pengalaman menonton yang menyenangkan dengan paduan antara drama serius dan komedi segar.

3. Low Life

Jadwal Tayang: Sabtu & Minggu, Pukul 22:00 KST (21:00 WIB)

Platform Streaming: Disney+

Genre: Crime, Drama

Sinopsis:

Berdasarkan webtoon, "Low Life" mengikuti sekelompok individu yang terlibat dalam pencarian artefak bawah laut di Sinan. Dengan tema moralitas, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bertahan hidup, drama ini membawa penonton ke dunia yang penuh dengan kejahatan dan dilema moral.

Kenapa Harus Ditonton?

Bagi penggemar thriller dan cerita kriminal yang mendalam, "Low Life" menawarkan ketegangan dan misteri yang membuat penasaran setiap saat.

Jadwal Tayang: Sabtu & Minggu, Pukul 21:50 KST (20:50 WIB)

Platform Streaming: SBS, Disney+

Genre: Romansa, Drama

Sinopsis:

Mengisahkan Lee Je Ha (Namkoong Min), seorang sutradara film terkenal yang bekerja sama dengan Lee Da Eum (Jeon Yeo Been), seorang wanita muda dengan penyakit terminal. Bersama, mereka membuat film yang mengangkat tema cinta dan kehilangan, menghadirkan kisah yang mengharukan tentang hubungan manusia dan perjuangan melawan takdir.

Kenapa Harus Ditonton?

Bagi yang suka drama romansa dengan sentuhan emosional, "Our Movie" menawarkan kisah yang mendalam tentang cinta dan pengorbanan. Cocok bagi kamu yang mencari drama yang bisa membuat hati tersentuh.

5. The Winning Try

Jadwal Tayang: Mulai tayang Jumat, 25 Juli 2025

Platform Streaming: SBS

Genre: Olahraga, Drama Keluarga

Sinopsis:

Drama ini mengisahkan perjalanan seorang mantan pemain rugby nasional yang kembali ke sekolah menengahnya sebagai pelatih kontrak. Dengan penuh tantangan, ia membimbing tim rugby muda sambil mengatasi berbagai masalah pribadi dan keluarga.

Kenapa Harus Ditonton?

"The Winning Try" cocok untuk penggemar drama olahraga dan cerita inspiratif. Drama ini menghadirkan pesan tentang semangat juang, keluarga, dan kekuatan tim yang bisa memotivasi penonton.

Kesimpulan:

Bagi kamu yang mencari drama Korea untuk menemani akhir pekan selama bulan Juli 2025, daftar di atas bisa menjadi pilihan seru. Mulai dari drama noir seperti "The Nice Guy," komedi hukum di "Law and the City," hingga cerita emosional seperti "Our Movie," setiap drama menawarkan pengalaman menonton yang berbeda.

Jangan lupa untuk menyesuaikan jadwal tayang dengan waktu luang kamu dan pastikan kamu tidak ketinggalan episode terbaru!

Selamat menonton! (Z-10)