9 K-Drama Agustus 2025 Penuh Emosi dan Imajinasi yang Wajib Ditonton

BULAN Agustus 2025 dipenuhi deretan K-Drama terbaru yang tidak hanya menghibur tetapi juga menyentuh hati dan menggugah imajinasi. Mulai dari kisah hukum yang penuh idealisme, drama keluarga emosional, hingga fantasi epik berlatar mitologi dan perjalanan waktu, semuanya hadir untuk memanjakan penggemar drama Korea.

Berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru Agustus 2025 yang wajib kamu masukkan ke watchlist!

1. Mary Kills People, Kisah Moral dan Kehidupan

Tayang: 1 Agustus 2025

Drama medis gelap yang menceritakan Woo So-jung (Lee Bo-young), dokter yang membantu pasien terminal melakukan euthanasia secara diam-diam. Dibumbui konflik batin dan ketegangan emosional, drama ini menghadirkan pertarungan nilai hidup dan kematian yang tajam.

2. Beyond the Bar, Drama Hukum dan Hubungan Mentor

Tayang: 2 Agustus 2025

Berkisah tentang seorang pengacara muda idealis yang berjuang di firma hukum dengan bimbingan senior yang dingin namun bijaksana. Drama ini mengupas hubungan profesional yang emosional, karakter development, dan dinamika dunia hukum modern.

3. My Lovely Journey, Healing Drama Penuh Harapan

Tayang: 2 Agustus 2025

Mengangkat cerita tentang mantan idol yang mengalami burnout dan memulai bisnis perencana perjalanan. Dalam prosesnya, ia menemukan kembali makna hidup dan cinta. Cocok untuk kamu yang mencari drama hangat dan inspiratif.

4. Love, Take Two - Cinta Kedua dan Harapan Baru

Tayang: 4 Agustus 2025

Mengisahkan seorang ibu tunggal yang kembali dipertemukan dengan cinta pertamanya. Drama ini membahas kehidupan, pengampunan, dan kesempatan kedua, memberikan sentuhan emosional yang mendalam dan relatable.

5. Our Golden Days, Drama Keluarga yang Menyentuh

Tayang: 9 Agustus 2025

Drama lintas generasi yang menyentuh isu pengampunan dan rekonsiliasi dalam keluarga. Ceritanya yang realistis dan penuh emosi sangat cocok bagi penonton yang menyukai narasi kehidupan yang menyentuh hati.

6. My Troublesome Star, Romansa di Balik Dunia Hiburan

Tayang: 18 Agustus 2025

Menceritakan mantan selebriti yang mencoba comeback dengan manajernya, yang ternyata adalah mantan kekasih. Drama ini menyuguhkan kisah cinta lama bersemi kembali dengan latar glamor dan konflik emosional.

7. Aema, Drama Retro Industri Film

Tayang: 22 Agustus 2025

Berlatar tahun 1980-an, Aema mengangkat kisah aktris yang berjuang di industri film Korea yang sarat seksisme. Dengan sentuhan satire dan visual retro, drama ini menggambarkan semangat perjuangan dan komentar sosial yang kuat.

8. Twelve, Fantasi Mitologi dan Pertarungan Takdir

Tayang: 23 Agustus 2025

Mengangkat konsep 12 pelindung zodiak yang melawan kekuatan jahat. Drama ini penuh aksi, efek visual megah, dan mitologi yang kaya, pilihan tepat untuk pecinta genre fantasi yang penuh imajinasi.

9. Bon Appétit, Your Majesty, Time-Slip & Kuliner Cinta

Tayang: 23 Agustus 2025

Kisah chef modern yang terlempar ke era Joseon dan memasak untuk raja pemilih makanan. Menyatukan tema kuliner, komedi romantis, dan politik kerajaan dalam kisah yang ringan tapi imajinatif.

Kesimpulan: Drama Korea Agustus 2025 untuk Semua Mood

Bulan Agustus ini menyuguhkan pilihan drama yang cocok untuk berbagai suasana hati:

Ingin emosi mendalam dan konflik moral? Tonton Mary Kills People atau Our Golden Days.

Butuh healing dan cinta keluarga? My Lovely Journey dan Love, Take Two adalah jawabannya.

Cari visual imajinatif dan cerita unik? Jangan lewatkan Aema, Twelve, dan Bon Appétit, Your Majesty.

Dengan deretan K-Drama penuh kualitas ini, Agustus 2025 siap jadi bulan paling emosional dan menginspirasi bagi pencinta drama Korea! (Z-10)

