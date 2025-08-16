Demon Slayer Infinity Castle Jadi Anime dengan Penonton Terbanyak di Hari Pertama Tayang

Demon Slayer Infinity Castle(Dok Crunchyroll)

Film anime terbaru dari waralaba Demon Slayer, Demon Slayer Infinity Castle langsung melibas layar jaringan bioskop Indonesia. Baru tayang pada 15 Agustus, film ini langsung meraih 461.019 penonton menurut situs pelacakan dan perhitungan box office Cinepoint. Pada hari pembukaan, Demon Slayer Infinity Castle memiliki 4369 showtime.

Dengan catatan tersebut, per Cinepoint, Demon Slayer Infinity Castle menjadi film anime dengan penonton terbanyak pada hari pertama tayang di bioskop Indonesia. Film ini sekaligus juga mencatatkan sebagai film Asia dengan penonton terbanyak pada hari pertama tayang di Indonesia, dan menjadi film dengan penonton terbanyak pada hari pertama tayang tahun 2025 di Indonesia hingga saat ini.

Pada hari kedua penayangan, 16 Agustus, Demon Slayer Infinity Castle pun mendapat jatah showtime hingga 4848, meningkat dibanding hari pembukaannya. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding film-film yang dirilis pada 14 Agustus seperti La Tahzan (1631 showtime), Tinggal Meninggal (784), Panggilan dari Kubur (367), dan Merah Putih: One for All (85).

Jumlah penonton hari pertama Demon Slayer Infinity Castle juga melampaui dari judul-judul tersebut. Dari data pelacakan Cinepoint per 15 Agustus, La Tahzan mengumpulkan 133 ribu lebih penonton, Tinggal Meninggal 36 ribuan penonton, dan Panggilan dari Kubur 23 ribuan penonton.

Akun Bicara Box Office yang juga terafiliasi dengan Cinepoint juga memprediksi jumlah akhir penonton Demon Slayer Infinity Castle akan melampaui jumlah penonton seperti film Superman, di atas 1,5 juta penonton. (H-1)