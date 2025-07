DanDaDan Season 2: Hubungan Momo dan Okarun Makin Rumit

Momo dan Okarun dari serial anime DanDaDan(imdb)

SETELAH mengikuti kisah Momo dan Okarun di musim pertamanya yang tiba-tiba harus menghadapi dunia yang penuh dengan hantu dan alien, pertualangan remaja mereka berlanjut di DanDaDan Season 2 yang baru saja tayang.

Bergenre supernatural, DanDaDan memadukan aksi, horor, dan drama remaja dengan cara yang gila namun penuh emosional.

Di season terbaru, Momo dan Okarun menyelidiki Rumah Terkutuk milik Jiji, yang ternyata menyimpan kekuatan jahat dan sosok mengerikan bernama Evil Eye.

Tidak hanya melawan makhluk aneh, tapi hubungan Momo dan Okarun juga semakin rumit di musim kedua ini. Setiap kali Okarun nyaris jujur soal perasaannya, selalu saja ada roh jahat, alien, atau kepala raksasa yang jatuh dari langit.

Di tengah pertarungan dan pengejaran, ada rasa suka, cemburu, dan kebingungan yang membuat kisah ini makin dekat, walau diselimuti aura mistis dan ledakan energi psikis.

Diadaptasi dari manga populer karangan Yukinobu Tatsu, anime dengan genre action dan supernatural ini mengisahkan tentang perjalanan dua murid SMA yang tiba-tiba harus menghadapi dunia yang penuh dengan hantu dan alien.

DanDaDan menghadirkan pengisi suara terkenal Jepang, Shion Wakayama (The Girl I Like Forgot Her Glasses, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) dan Natsuki Hanae (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Haikyuu!!) sebagai pemeran utama.

DanDaDan mengisahkan tentang Momo Ayase, siswi SMA pemberani yang percaya pada hantu namun tidak mengakui keberadaan alien, serta Ken Takakura (Okarun) yang sangat terobsesi pada keberadaan alien namun menganggap kalau hantu itu tidak nyata.

Keduanya tidak sengaja terlibat dalam dunia supernatural yang penuh ketegangan setelah mencoba mencari tahu tentang eksistensi hantu dan alien.

Momo diculik oleh sekelompok alien, namun malah membuatnya mengaktifkan kemampuan psikisnya yang tersembunyi. Sementara itu, Okarun dirasuki hantu yang mengambil alih tubuhnya.

Dengan kekuatan baru yang tak terduga, keduanya pun bekerja sama untuk menghadapi para hantu dan alien yang mengancam mereka sambil mencoba mencari cara untuk kembali hidup dengan normal. (Z-1)