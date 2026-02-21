8 Drama China Remaja Romantis Populer yang Wajib Ditonton & Bikin Baper!

Drama China Remaja Romantis Populer.(Dok. Netflix)

DRAMA China bertema remaja atau school life selalu memiliki tempat tersendiri di hati penonton. Alurnya yang ringan, visual pemain yang menyegarkan, hingga konflik cinta monyet yang sering kita alami di dunia nyata membuat genre ini tak lekang oleh waktu.

Memasuki tahun 2026, tren drama China remaja semakin berkembang dengan sinematografi yang lebih estetik dan cerita yang lebih mendalam.

Bagi Anda yang sedang mencari tontonan untuk mengisi waktu luang atau sekadar ingin bernostalgia dengan masa sekolah.

Berikut adalah 8 rekomendasi drama China remaja romantis populer yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.

Tidak lengkap membicarakan drama remaja tanpa menyebut Hidden Love. Drama ini menceritakan Sang Zhi yang jatuh cinta pada teman kakaknya, Duan Jiaxu. Perjalanan cinta dari kekaguman rahasia hingga menjadi dewasa ini dianggap sebagai salah satu yang paling sukses karena chemistry luar biasa antara Zhao Lusi dan Chen Zheyuan.

2. When I Fly Towards You (2023)

Jika Anda menyukai karakter perempuan yang ceria dan mengejar cintanya dengan positif, drama ini adalah jawabannya. Mengisahkan Su Zaizai yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Zhang Lurang, seorang siswa berprestasi yang tertutup. Kehangatan persahabatan di drama ini sangat relatable bagi siapa pun.

3. Our Secret (2021)

Drama ini mengikuti kisah cinta antara dewa kampus jenius Zhou Siyue dan gadis biasa yang gigih, Ding Xian. Mereka adalah teman sebangku yang awalnya tidak akur namun perlahan saling mendukung hingga ke jenjang universitas. Ini adalah potret sempurna tentang bagaimana cinta remaja bisa menjadi motivasi belajar.

4. Lighter and Princess (2022)

Sedikit lebih intens, drama ini menggambarkan kisah cinta antara programmer jenius Li Xun dan gadis baik-baik Zhu Yun. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya saling melengkapi. Drama ini menunjukkan sisi realistis dari ambisi masa muda dan pengorbanan.

5. Exclusive Fairy Tale (2023)

Dibintangi oleh Jun SEVENTEEN, drama ini menceritakan tentang teman masa kecil, Ling Chao dan Xiao Tu, yang tumbuh bersama dan akhirnya menyadari perasaan satu sama lain. Kisah "friends to lovers" ini dikemas dengan sangat manis dan ringan.

6. Everyone Loves Me (2024)

Menggabungkan dunia gaming dan kehidupan kampus, drama ini mengisahkan Yue Qianling yang ditolak oleh gebetannya di dunia nyata, tanpa menyadari bahwa gebetannya tersebut sebenarnya sangat menyukai identitasnya di dalam gim daring.

7. Time and Him Are Just Right (2022)

Kisah antara Lin Xi dan Qin Kai yang penuh dengan momen-momen kecil yang menyentuh hati. Drama ini menonjolkan bagaimana dukungan emosional di masa remaja sangat berpengaruh pada pembentukan karakter seseorang saat dewasa.

Sebagai spin-off tidak langsung dari semesta yang sama dengan Hidden Love, drama ini menceritakan kisah Sang Yan (kakak Sang Zhi). Kisah cinta masa sekolah yang sempat terputus dan bertemu kembali saat dewasa menjadi daya tarik utama bagi penonton yang menyukai alur melankolis namun romantis.

Mengapa Drama China Remaja Begitu Populer?

Banyak penonton bertanya, apa yang membuat drama China remaja begitu diminati? Jawabannya terletak pada kesederhanaan konflik. Berbeda dengan drama berat, drachin remaja fokus pada pertumbuhan karakter, nilai persahabatan, dan bagaimana cinta pertama membentuk jati diri seseorang.

Tips sebelum Menonton Drama China Remaja

Pilih platform resmi (Netflix, WeTV, iQIYI, atau Youku).

Siapkan camilan karena alurnya seringkali membuat ketagihan.

Gunakan earphone untuk menikmati Original Soundtrack (OST) yang menyentuh.

FAQ (People Also Ask)

Apa drama China remaja terbaik? Hidden Love dan When I Fly Towards You sering dianggap sebagai yang terbaik karena popularitas globalnya. Di mana nonton drama China sub Indo? Platform legal seperti WeTV, iQIYI, dan Netflix menyediakan pilihan takarir bahasa Indonesia.

Kesimpulannya, drama China remaja romantis menawarkan pelarian yang manis dari rutinitas harian. Dari delapan judul di atas, mana yang akan Anda tonton lebih dulu?