Pasar Rakyat Ramadan Salurkan 5.600 Paket Sembako Bersubsidi di Tiga Wilayah  

Sebanyak 5.600 paket sembako bersubsidi disalurkan dalam Program Pasar Rakyat Ramadan

MENJELANG Hari Raya Indul Fitri, Program Pasar Rakyat Ramadan digelar. Sebanyak 5.600 paket sembako bersubsidi disalurkan dalam acara yang digelar oleh PT Agrinas Palma Nusantara di tiga wilayah operasional mereka yakni Kabupaten Rokan Hulu (Riau), Padang Lawas Utara (Sumatera Utara), dan Bengkayang (Kalimantan Barat).

Inisiatif ini hadir sebagai solusi nyata bagi para pekerja kebun dan masyarakat sekitar dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang biasanya terjadi selama bulan suci.

General Manager Divisi TJSL & ESG Agrinas Palma Nusantara, Gatut Mukti, menyatakan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Ramadan adalah momentum untuk berbagi dan memperkuat kebersamaan. Melalui program Pasar Rakyat ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja dan masyarakat sekitar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan terjangkau. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara langsung," ujar Gatut saat menghadiri kegiatan di Rokan Hulu.

Kehadiran Pimpinan di Garis Depan

Kegiatan yang berlangsung dari pertengahan hingga akhir Ramadan ini mendapat atensi khusus dari pimpinan di setiap wilayah. Para Regional Head turun langsung untuk menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat

Kehadiran para pimpinan ini mempertegas kedekatan perusahaan dengan masyarakat lokal serta memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Antusiasme terlihat jelas di lapangan. Bagi masyarakat dan pekerja, subsidi harga ini memberikan ruang napas bagi keuangan keluarga di tengah meningkatnya konsumsi rumah tangga.

"Kami sangat terbantu dengan adanya pasar rakyat ini, apalagi di bulan Ramadan kebutuhan meningkat. Harga yang diberikan jauh lebih terjangkau, sehingga bisa meringankan pengeluaran keluarga," ungkap salah satu warga di Rokan Hulu.

Hal serupa diamini oleh seorang pekerja kebun di Bengkayang yang berharap program ini menjadi agenda rutin.

"Program seperti ini sangat kami rasakan manfaatnya. Semoga bisa terus berlanjut karena benar-benar membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," tuturnya.

Pasar Rakyat Ramadan tidak hanya berupaya menghadirkan solusi ekonomi, tetapi juga merajut harmoni dan pembangunan sosial yang inklusif. (Z-1)