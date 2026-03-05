Infrastruktur Buruk dan Lemahnya Sistem Pengelolaan Pasar Sebabkan Pasar Sepi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEKRETARIS Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Andrian Lame Muhar mengungkapkan sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan lebih disebabkan oleh buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
“Yang ditangkap pemerintah pusat, pasar rakyat sepi karena faktor penjualan online dan daya beli masyarakat yang menurun. Tapi kami membantah, bukan online yang paling signifikan. Banyaknya permasalahan infrastruktur di pasar membuat pengunjung malas masuk,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima (5/3).
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk mendorong pedagang menutup kiosnya karena pembeli semakin sedikit. Belum lagi ditambah beban retribusi dan pengelolaan yang tidak optimal.
"Akibatnya, pasar rakyat tampak seperti pasar mati. Sepi pedagang, sepi pembeli," tambahnya.
Andrian mengungkapkan, sebagaimana merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan arahan Presiden Prabowo Subianto, Inkoppas mendorong agar koperasi pedagang pasar dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pasar, baik yang dibiayai dana swasta maupun APBN.
“Kalau koperasi pedagang pasar dilibatkan, pedagang merasa sebagai tuan rumah. Mereka akan menyiapkan infrastrukturnya sendiri, lebih rapi, lebih terjaga. Karena hanya penghuni rumahlah yang bisa membenahi rumahnya,” tuturnya.
Untuk pasar yang dibangun menggunakan APBN, Inkoppas meminta dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kios-kios yang dibangun pemerintah tidak terbengkalai kosong.
"Selama ini, pembangunan pasar oleh pemerintah pusat sering kali tidak berkoordinasi dengan koperasi atau asosiasi pedagang, sehingga pedagang enggan pindah dan anggaran negara terbuang sia-sia," ungkapnya.
Andrian juga mengapresiasi respons Menteri Perdagangan Budi Santoso. Hanya sekitar dua pekan setelah audiensi pada 20 Februari lalu, seluruh pemangku kepentingan sudah dikumpulkan untuk merumuskan solusi konkret mendapat apresiasi dari Andrian.
“Saya cukup berterima kasih dengan Pak Menteri, cukup cepat merespons. Dari 20 Februari kita berdialog, hari ini langsung dikumpulkan dan kita menemukan resolusi,” pungkasnya. (M-3)
Tinjauan langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penurunan harga beras terjadi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen memberikan kesempatan dan wadah kepada para pedagang kecil untuk naik kelas.
Hotel De Paviljoen Bandung dengan bangga mempersembahkan event kuliner bertema “Pasar Rakyat”, sebuah pengalaman gastronomi yang menghadirkan beragam jajanan kaki lima Indonesia.
Tuban Fair ini digelar selama lima hari sejak Rabu (6/11) hingga Minggu (10/11) mendatang. Event yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-731 Kabupaten Tuban.
Nantinya, sembako murah ini akan akan disetiap kelurahan.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved