Anwar-Reny Bawa Sulteng Melaju Pesat Wujudkan Pendidikan Merata dan Kesehatan Terjamin

Gubernur Sulteng Anwar Hafid (tengah)(dok.istimewa)

SATU tahun memimpin Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido mulai memacu berbagai kemajuan melalui program unggulan BERANI yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah capaian terukur dicatat, mulai dari penyaluran puluhan ribu beasiswa hingga percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah.

Dalam sektor pendidikan, program BERANI Cerdas telah menyalurkan beasiswa kepada 23.568 mahasiswa di berbagai jenjang. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi.

Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai kebijakan tersebut penting bagi pemerataan pendidikan. Dia menyebut langkah itu membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa dari kawasan timur Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas.

“Hal ini sangat penting untuk pemerataan pendidikan supaya pendidikan yang selama ini hanya terpusat berada di Indonesia Barat bisa lebih dinikmati oleh saudara-saudara kita di Indonesia Timur,” kata Insan dalam keterangannya, Kamsi (26/2).

Program ini juga membuka peluang mahasiswa menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dia menilai kesempatan lintas daerah tersebut berkontribusi pada perluasan wawasan dan pertukaran pengetahuan.

“Saya dengar program ini memungkinkan para mahasiswa S1, S2 dan S3 Sulawesi Tengah untuk menuntut ilmu di berbagai universitas di seluruh Indonesia dan hal ini penting sebagai upaya transfer pengetahuan dan wawasan demi terciptanya pemerataan,” ujarnya.

Menurut dia, dampak lanjutan dari pemerataan pendidikan berpotensi memperkuat fondasi ekonomi kawasan timur Indonesia. Efek berantai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai akan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

“Dengan adanya trickle down effect ini, maka pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia Timur perlahan akan semakin membaik,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, program BERANI Sehat dinilai paling dirasakan masyarakat karena menghadirkan akses layanan yang lebih mudah dan inklusif. Sepanjang 2025, program ini telah melayani 135.084 jiwa masyarakat Sulawesi Tengah.

Insan mengatakan, langkah yang ditempuh pemerintah provinsi merupakan implementasi nyata kebijakan pro rakyat di bidang kesehatan. Dia menilai jaminan akses layanan kesehatan menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat.

“Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah implementasi nyata dari kebijakan kesejahteraan rakyat khususnya jaminan atas fasilitas health care,” terangnya.

Sementara itu, melalui BERANI Lancar, pemerintah provinsi mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek jalan multiyears senilai Rp604 miliar serta pengoperasian kembali Jembatan IV Palu untuk memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi. Upaya ini dinilai menjadi langkah konkret dalam memperlancar mobilitas barang dan jasa antarwilayah.

“Itu merupakan hasil dari langkah konkret yang penting bagi lancarnya konektivitas antarwilayah dan juga peningkatan ekonomi antar daerah,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, dia menilai program BERANI mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Harapan pun disematkan agar pembangunan infrastruktur yang rampung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif.

“Kita semua berharap dengan rampungnya infrastruktur ini, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah akan semakin baik dan kemakmuran ekonomi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Cah/P-3)